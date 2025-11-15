विज्ञापन
बच्चे को मोबाइल से दूर रखने की निंजा टेक्निक, मां ने शेयर किया Video, देखकर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

अब तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए तरह-तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे मानने को राजी नहीं हैं. इस वीडियो में देखें कैसे एक मां ने अपने 3 साल के बच्चे की मोबाइल लत को छुड़वाने के लिए क्या-क्या जतन किए है.

अल्फा जनरेशन ने इस वक्त पेरेंट्स की नाक में सबसे ज्यादा दम करके रखा है. इन्हें खाते-पीते-उठते-बैठते बस मोबाइल चाहिए होता है. स्कूल से आने के बाद बच्चे अब सीधा मोबाइल पर टूट पड़ते हैं और थोड़ी देर के लिए मोबाइल छीन लो तो आजकल के बच्चे पूरे घर में उधम मचा देते हैं. मोबाइल ने अल्फा जेनरेशन के उस बचपन को पूरी तरह से छीन लिया है, जो पहले की जनरेशन ने एन्जॉय किया था. अब तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए तरह-तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चे मानने को राजी नहीं हैं. इस वीडियो में देखें कैसे एक मां ने अपने 3 साल के बच्चे की मोबाइल लत को छुड़वाने के लिए क्या-क्या जतन किए है.

मोबाइल ना देखें बच्चे 

वीडियो में देखेंगे इस बच्चे की आंखों के चारों ओर उसकी मां ने काजल लगा दिया और उससे कहा कि देखो मोबाइल देखने से आंखों पर क्या हुआ है. मां की बात सुन बच्चा शीशे में अपनी शक्ल देखने जाता है और देखते ही रोने लगता है. मासूम अपना चेहरा देख कर मां के पास आता है और उसकी मां उसमें यह डर बैठाती है कि मोबाइल देखने से आंखों पर काले धब्बे हो जाते हैं. अपना चेहरा देख बच्चे का रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है.  वह कमरे से बाहर भागता है और इतने में मां सरकटे का नाम लेकर उसे डरा देती है और बच्चा उल्टे पांव वापस मां के पास आ जाता है. बच्चा सदमे में है, लेकिन इस वीडियो को देखने वालों की हंसी छूट रही है.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स 

वीडियो को 70 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर लिया है. कमेंट बॉक्स लाफिंग इमोजी से भर चुका है. यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स भी पोस्ट कर रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, जिस तरह यह महिला बच्चे के साथ कर रही है, वो मोबाइल देखने से भी ज्यादा खतरनाक है. दूसरा लिखता है, बच्चे को समझाने का तरीका बहुत अच्छा है'.  तीसरा यूजर लिखता है, एक तो बच्चे को काला भूत बना दिया और ऊपर से सरकटे से डरा रही हो'. हालांकि इस वीडियो को ज्यादातर लोग एन्जॉय कर रहे हैं.


 

