25 दिन में 74 बार उबर कैब में किया सफर, भाड़े पर आए खर्च का हिसाब जान उड़ जाएंगे होश, महिला के पोस्ट से मची हलचल

बेंगलुरु अपने ट्रैफ़िक यानी घंटों तक लगने वाले ट्रैफ़िक जाम के लिए बदनाम है. सोशल मीडिया पर लोग ट्रैफ़िक की समस्या और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कम अवेलेबिलिटी के बारे में शेयर करते रहते हैं. इस वजह से, शहर में कई लोग निजी कैब लेते हैं और ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स पर निर्भर हैं. लेकिन बेंगलुरु की एक महिला ने कैब्स के अपने बिल का खुलासा कर सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया. महिला ने बताया कि कैसे उनका उबर बिल उनके घर के मंथली रेंट के आधे से ज़्यादा है.

25 दिन में लिए 74 उबर ट्रिप्स

X पर एक पोस्ट में, वंशिता नाम की एक यूजर ने बताया कि उसने अपने ट्रैवल बिल को ट्रैक और कैलकुलेट करने के लिए CRED ऐप की एक सर्विस का इस्तेमाल किया. महिला के पोस्ट के मुताबिक उन्होंने 1 से 25 जुलाई के बीच 74 Uber ट्रिप पर ₹16,000 से ज़्यादा खर्च किए थे.

महिला ने ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा Uber खर्च बेंगलुरु में किराए के रूप में चुकाई जाने वाली राशि के आधे से ज़्यादा है. मेरे लिए, यह CRED द्वारा अब तक की सबसे उपयोगी सुविधा है.''

