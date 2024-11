मोनिका भाभी... DU की छात्रा ने AI से बना दिया मोना लिसा का इंडियन वर्जन, पूछा इसका नया नाम, यूजर्स ने दिए मज़ेदार जवाब

Indian Version Of Mona Lisa: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल की पहुंच ने लोगों को अपनी कल्पनाओं को जीवन देने के लिए सशक्त बनाया है. दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा राशि पांडे (@rashi__pandey_) ने हाल ही में लियोनार्डो दा विंची की प्रतिष्ठित पेंटिंग - मोना लिसा का भारतीय संस्करण बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया.

इस नए तरीके से कल्पना करके बनाई गई एआई कलाकृति में, मोना लिसा एक पारंपरिक सूट में, माथे पर दुपट्टा लपेटे हुए और मांग टीका, झुमके और एक भारी हार सहित भारतीय आभूषण पहने हुए दिखाई देती है.

I made the Indian version of Mona Lisa using AI.

Give her a name🫶 pic.twitter.com/ozcG5EigvF