आधी रात की राइड का खौफनाक अनुभव, रैपिडो बुक करके जा रहा थी महिला, सूनसान रास्ते में राइडर ने की ऐसी हरकत...

एक महिला ने Reddit पर दावा किया कि, रैपिडो राइडर ने उसे छूने की कोशिश की. महिला ने हिम्मत दिखाकर तुरंत करारा जवाब दिया, जिसके बाद यह वाकया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

दिल्ली में रैपिडो राइडर ने की छेड़छाड़ की कोशिश, महिला ने दिया करारा जवाब

Delhi woman Rapido viral post: ऑनलाइन कैब और बाइक सेवाएं लोगों की जिंदगी को आसान बनाती हैं, लेकिन कभी-कभी यही सफर डरावना बन सकता है. दिल्ली से एक महिला ने Reddit पर अपना ऐसा ही अनुभव शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. महिला ने बताया कि किस तरह एक रैपिडो राइडर ने रात में सुनसान रास्ते पर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत दिखाकर उसे रोक दिया.

महिला का दावा...राइडर ने छूने की कोशिश की (Rapido rider Delhi viral)

महिला ने अपने पोस्ट में लिखा कि रात करीब 10:30 बजे उसने एक छोटी सी राइड के लिए रैपिडो बुक की थी. बाइक चलते ही उसे महसूस हुआ कि ड्राइवर बार-बार उसकी तरफ जोर से धक्का दे रहा था. पहले उसे लगा कि यह बाइक चलाने का तरीका होगा, लेकिन जैसे ही सड़क सुनसान हुई, राइडर ने उसे टच करने की कोशिश की.

तभी महिला ने झटके से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा और उसकी गर्दन दबा दी. इसके बाद ड्राइवर सकपका गया और बहाना बनाकर बोला कि, वह सिर्फ अपनी पीठ खुजला रहा था. महिला ने साफ लिख दिया कि यह जानबूझकर किया गया हरकत थी.

'करारा जवाब ही सही तरीका है' (Rapido driver misconduct)

महिला ने बताया कि जल्दी न होती तो शायद वह उसकी और पिटाई कर देती. उसने अपनी मंजिल से 2 किलोमीटर पहले ही बाइक छोड़ दी. पोस्ट के अंत में महिला ने लिखा, अगर एक आदमी देर रात की राइड में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, तो औरतों के बारे में सोचो. सब सुरक्षित रहो.

Rapido driver tried to grope me
byu/Late_Freedom_2098 indelhi

Reddit पर लोगों की प्रतिक्रिया (Woman Give Befitting Reply To Rapido Rider)

r/delhi पेज पर शेयर की गई इस पोस्ट को 600 से ज्यादा अपवोट्स और 40 से अधिक कमेंट्स मिल चुके हैं. कई यूजर्स ने महिला के हिम्मत भरे कदम की सराहना की. एक यूजर ने लिखा, देर रात के रैपिडो ड्राइवर अक्सर नशे में रहते हैं...इसलिए हमेशा कैब बुक करें और राइड डिटेल्स प्रियजनों के साथ शेयर करें. दूसरे ने कहा, दिल्ली में छेड़छाड़ आम समस्या है, अच्छा हुआ कि आपने विरोध किया.

सुरक्षा का सबक (Rapido bike safety issue)

यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि महिलाएं न सिर्फ सजग रहें, बल्कि किसी भी गलत हरकत का तुरंत विरोध करें. ऑनलाइन राइड बुक करते समय सुरक्षा फीचर्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है.

