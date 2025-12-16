हाई क्वालिटी बेटे चाहिए... अमेरिका में 100 से ज्यादा बच्चों का पिता बना ये चीनी अरबपति, खतरनाक है उसका प्लान

दुनिया के अरबपतियों के अजीब शौक अब हैरान करने की हदें पार कर रहे हैं. चीन के एक मशहूर गेमिंग अरबपति का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने अमेरिका में सरोगेसी के ज़रिए 100 से ज्यादा बच्चों को जन्म दिलवाया. Wall Street Journal के मुताबिक, इस अरबपति का सपना सिर्फ एक बड़ा परिवार नहीं, बल्कि अपना खुद का वंश साम्राज्य खड़ा करना है.

कौन है यह अरबपति?

इस शख्स का नाम शू बो है. वह चीन की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी डुओयी नेटवर्क का संस्थापक है. शू बो खुद को “चीन का पहला पिता” कहता है और खुले तौर पर यह दावा कर चुका है कि वह दर्जनों बच्चों का पिता बनना चाहता है.

सिर्फ बेटे ही क्यों चाहता है?

शू बो ने वर्ष 2023 में सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह कम से कम 50 “हाई क्वालिटी वाले बेटे” चाहता है. उसका मानना है कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं और वही उसके व्यापार और साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे. इस बयान के बाद उसे दुनियाभर में कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी.

अमेरिका में सरोगेसी, चीन में विवाद

चीन में सरोगेसी पर पूरी तरह प्रतिबंध है. इसी वजह से शू बो ने अमेरिका की सरोगेसी एजेंसियों का सहारा लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, उसके 100 से अधिक बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं और उनमें से कई कैलिफोर्निया के इरविन शहर में एक बड़े घर में रहते हैं, जहां उनकी देखभाल के लिए नैनियां रखी गई हैं.

300 बच्चों का दावा और कोर्ट की लड़ाई

शू बो की पूर्व प्रेमिका तांग जिंग ने एक और बड़ा दावा किया है. उसके मुताबिक, शू बो 100 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा बच्चों का पिता है. दोनों के बीच दो बेटियों की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, तांग जिंग का कहना है कि, बच्चों के पालन-पोषण पर भारी खर्च हुआ. सैकड़ों बच्चों की देखभाल में करोड़ों खर्च हो चुके हैं. इनमें से कई बच्चों का अभी तक आधिकारिक पंजीकरण नहीं हुआ है.

पैसों का विवाद भी गरमाया

शू बो का दावा है कि उसने तांग जिंग को 800 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए थे, लेकिन वह अब भी उस पर 300 करोड़ रुपये लौटाने का बकाया है. इसी को लेकर उसने वर्ष 2024 में मुकदमा दायर किया.

डुओयी नेटवर्क की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि 300 बच्चों का आंकड़ा गलत है. शू बो के 'सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा' बच्चे हैं. सभी बच्चे अमेरिका में सरोगेसी के जरिए जन्मे हैं.

सोशल मीडिया पर अजीब बयान

शू बो से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स से कई विवादित बातें सामने आई हैं. उसने लिखा कि, ज्यादा बच्चे होने से हर समस्या हल हो जाती है. उसने यह भी कल्पना की कि उसके बच्चों की शादी एलन मस्क के बच्चों से होनी चाहिए. इन बयानों ने लोगों को और भड़का दिया.

यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि चीन में सरोगेसी अवैध है. अमीर लोग विदेश जाकर कानून से बचते हैं और बच्चों को 'प्रोजेक्ट' की तरह देखना अमानवीय माना जा रहा है. कई लोग इसे नैतिकता और कानून दोनों के खिलाफ बता रहे हैं.

शू बो का मामला दिखाता है कि जब पैसा और सत्ता बिना सीमाओं के मिल जाए, तो इंसानी रिश्ते भी प्रयोग बन जाते हैं. 100 से ज्यादा बच्चों वाला यह “वंश प्रयोग” अब सिर्फ निजी मामला नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में बहस का मुद्दा बन चुका है.

