मुस्कान से सोनम रघुवंशी तक...2025 के इन हत्याकांड ने हिला दिया पूरा समाज

Famous murder case India 2025: 2025 का वो साल, जिसने देश को हिला कर रख दिया...जब हर कत्ल की गूंज ने इंसानियत को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया. कुछ मासूमों की अनसुनी दास्तां, कुछ बेरहम कहानियां, जो रूह को कांपने पर मजबूर कर देती हैं. ये वे केस हैं जिनमें छिपा है दर्द, जो बन गए हैं हमारी अस्मिता पर सवाल. पढ़िए उन दिल दहला देने वाली हत्याओं की कहानी, जिनसे ना केवल अपराध की हदें बदलीं, बल्कि हर दिल में एक गहरा घाव भी छोड़ गईं.

Radhika Yadav Murder Case

गुरुग्राम (हरियाणा) में 10 जुलाई 2025 को 25‑साल की राज्य‑स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके पिता, दीपक यादव ने घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार राधिका अपने परिवार के Sector 57 स्थित घर में सुबह खाना बना रही थी, तभी उसके पिता ने अपने लाइसेंसधारी .32 बोर रिवॉल्वर से कम से कम तीन से चार गोलियां चलाईं, जो उसे गंभीर रूप से घायल कर गईं. उसे अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई. पुलिस रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी पिता दीपक घर में तनाव और तानों से परेशान था क्योंकि लोग कहते थे कि वह अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर है और राधिका का टेनिस अकादमी चलाना/सोशल मीडिया गतिविधियां भी विवाद का कारण बनीं. दीपक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. इस घटना ने खेल जगत और समाज में परिवारिक दबाव, लैंगिक पूर्वाग्रह और घरेलू हिंसा पर देशव्यापी बहस छेड़ दी.

Nenmara Double Murder Case

(केरल) नेनमारा दोहरी हत्या मामला (Nenmara Double Murder Case, Kerala, 2025) एक बेहद खौफनाक और सुर्खियों में रहने वाला हत्या मामला था. 27 जनवरी 2025 को केरल के पलक्कड़ जिले के नेनमारा के पोथुंडी गांव में 58‑साल के सुधाकरन और उनकी 75‑साल की मां लक्ष्मी को बेहद निर्मम तरीके से चाकू से गोदा गया पाया गया. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी चेंथमारा (Chenthamara) जिसने पहले 2019 में सुधाकरन की पहली पत्नी सजिता की हत्या के आरोप में जेल में समय बिताया था, जमानत पर रिहा होते ही उसी परिवार के पिता और दादी को मार डाला. आरोप है कि वह सुधाकरन के परिवार से वैयक्तिक रंजिश रखता था और यह हत्या पूर्व योजनाबद्ध थी. हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए जंगल में छिपने की कोशिश की, लेकिन लगभग 36 घंटे की छापेमारी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में स्थानीय लोगों और पुलिस की कारगुजारियों पर भी सवाल उठे, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि जमानत के दौरान आरोपी के इलाके में रहने की शिकायतों पर उचित कदम नहीं उठाए गए थे. बाद में अदालत ने चेंथमारा को इस मामले में दोहरे आजीवन कारावास (double life term) की सजा भी सुनाई है.

Raja Raghuvanshi Murder Case

(मेघालय) को लोग आज भी 'हनीमून मर्डर' के नाम से याद करते हैं. शादी के बाद खुशियों का सफर मौत की खाई में बदल गया. राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस (मेघालय) एक बेहद सनसनीखेज और चर्चित हत्या मामला है, जिसमें इंदौर का 29 वर्षीय राजा रघुवंशी अपनी नवविवाहिता पत्नी सोनम के साथ मेघालय के लिए हनीमून पर गया था, लेकिन 23 मई 2025 को दोनों अचानक लापता हो गए. पुलिस जांच में पता चला कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने आपसी साजिश रची और तीन हत्यारों को राजा की हत्या के लिए नियुक्त किया, ताकि वह राजा को किसी दूर जंगल या खाई में मार डालें, और बाद में उसका शव चेरापूंजी के पास एक खाई में फेंक दिया गया. राजा का शव 2 जून को वीसावडोंग फॉल्स के पास मिला, जिसमें उसके सिर पर तेज हथियार से चोटों के निशान पाए गए. जांच में सोनम को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, जिसने हत्या के बाद भागने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जबकि मेघालय पुलिस ने उस पर और अन्य चार आरोपियों पर हत्या, साजिश और सबूत नष्ट करने के गंभीर आरोप तय किए हैं. इस मामले ने प्यार, धोखे और साजिश के बीच हनीमून को मौत की कहानी में बदलते देखकर पूरे देश में सनसनी मचा दी.

Saurabh Rajput Murder Case

(मेरठ - नीला ड्रम केस) में लाश को छिपाने की कोशिश ने पूरे देश को सिहरने पर मजबूर कर दिया. नीला ड्रम अब सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि खौफ की पहचान बन गया. सौरभ राजपूत की हत्या की गुत्थी एक नीले रंग के ड्रम में उनके शव मिलने से खुली. पुलिस जांच के मुताबिक सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर की थी. आरोप है कि पहले सौरभ को बातों में उलझाया गया, फिर चाकू से कई वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और सबूत छिपाने के लिए उन्हें एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया गया, ताकि बदबू न आए और किसी को शक न हो. काफी दिनों तक जब सौरभ गायब रहा तो परिवार ने पुलिस से शिकायत की, जांच आगे बढ़ी और जब ड्रम खोला गया तो अंदर से सौरभ के शव के अवशेष मिले, जिसने पूरे देश को झकझोर देने वाला यह सनसनीखेज मामला बना दिया.

Dilip Yadav Murder Case

दिलीप यादव मर्डर केस 2025 का ही मामला है. यह घटना 19 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में हुई थी जब दिलीप यादव (लगभग 25 वर्ष) को उसके शादी के सिर्फ 15 दिनों बाद उसकी पत्नी प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनराग यादव ने साजिश करके हायर किए गए ठेकेदार (कांट्रैक्ट किलर) से मार डाला. पुलिस के मुताबिक प्रगति और अनराग ने दिलीप को लुभाकर खेत में ले जाया, जहां उसे बेरहमी से पीटा और गोली मार दी गई और बाद में वह गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय 21 मार्च 2025 को मौत को प्राप्त हुआ. प्रगति ने हत्या की योजना तब बनाई थी, जब वह शादी के लिए मजबूर थी और वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने 'शगुन' के पैसे से लगभग 2 लाख रुपये देकर हत्या करवाई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सबूतों के आधार पर प्रगति, अनराग और किलर को गिरफ्तार कर लिया है.

Sheetal Murder Case

हरियाणा का शीतल (Sheetal) मर्डर केस एक बेहद चर्चित और दिल दहला देने वाला मामला था, जिसमें हरियाणवी मॉडल व म्यूजिक वीडियो कलाकार शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी (लगभग 24–26 वर्ष) की हत्या हुई पाई गई. शीतल 14 जून 2025 को पानीपत के आहर गांव में एक शूट के लिए गई थी और फिर लापता हो गई, जिसके बाद परिवार ने मिसिंग शिकायत दर्ज कराई. दो दिन बाद उसका शव सोनीपत के खड़खोदा नहर में मिला, जिस पर गले पर कट और कई वार के निशान पाए गए, जो स्पष्ट रूप से हत्या का संकेत थे. पुलिस जांच में यह सामने आया कि शीतल अपने ब्वॉयफ्रेंड सुनील (जो पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता बताया गया) के साथ थी, दोनों की कार भी नहर में मिली. शुरुआती जांच में सुनील ने दावा किया कि यह दुर्घटना थी, लेकिन बाद में उसने हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि उनके बीच बहस और हाथापाई हुई, जिसमें उसने शीतल को बहुत बार चाकू से काटा और गला रेत दिया, फिर शव को नहर में फेंक दिया, ताकि उसे दुर्घटना जैसा दिखा सके. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच जारी है.

Dularchand Yadav Murder Case

(बिहार) दुलारचंद यादव मर्डर केस (बिहार) हाल के समय का बेहद चर्चित मामला रहा, जिसमें पुलिस जांच के मुताबिक हत्या की वजह नजदीकी रिश्तों में छिपा लालच और विश्वासघात सामने आया. आरोप है कि दुलारचंद यादव की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके ही करीबी और भरोसेमंद लोगों ने आपसी रंजिश और संपत्ति/पैसों के विवाद में की. वारदात को पहले हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स ने पूरी कहानी खोल दी. जांच में सामने आया कि पहले से साजिश रची गई थी और मौका पाकर दुलारचंद यादव को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया. इस केस ने इसलिए ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि इसमें रिश्तों के पीछे छिपी साजिश और धोखे की परतें एक-एक कर सामने आईं, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. पुलिस ने मामले की गहन जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया. यह केस बिहार में राजनीतिक और सामाजिक धोखे की सच्चाई को दर्शाता है.

Nikki Murder Case

(नोएडा/डीटीसी) निक्की मर्डर केस (ग्रेटर नोएडा) में 27 साल की निक्की भाटी की मौत दहेज प्रताड़ना का बेहद खौफनाक मामला मानी गई. पुलिस और परिवार के आरोपों के अनुसार, निक्की के पति विपिन भाटी और उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा जला दिया. गंभीर रूप से झुलसी निक्की को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया, जिसके बाद पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या और दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया.

2025 के ये मर्डर केस सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि समाज का आईना हैं. कहीं गैरत के नाम पर कत्ल, कहीं मोहब्बत के नाम पर धोखा. सवाल यही है...क्या इंसाफ इन जख्मों पर मरहम बन पाएगा?

ये भी पढ़ें:-महाकुंभ से सोशल मीडिया तक छाए ये चेहरे...2025 के सबसे वायरल लोग कौन हैं?