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99% लोग नहीं पहचान पाएंगे इस जीव को, सबने कहा सांप, लेकिन चौंका देगा जवाब

Optical illusion: क्या आप पहली नजर में बता सकते हैं कि, लकड़ी के बीम पर बैठा यह जीव आखिर है क्या. सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर ने अच्छे अच्छों को चकमा दे दिया है. 99% लोग इसे पहली बार में खतरनाक सांप समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है.

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99% लोग नहीं पहचान पाएंगे इस जीव को, सबने कहा सांप, लेकिन चौंका देगा जवाब
पहली नजर में लगेगा जहरीला सांप, लेकिन सच जानकर चौंक जाएंगे आप!

Optical illusion creature: इंटरनेट पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए. लकड़ी के एक पुराने ढांचे पर बैठा यह जीव बिल्कुल दो सिर वाले जहरीले सांप जैसा दिख रहा है. लोग इसे देखकर दहशत में हैं और हर कोई यही सोच रहा है कि, आखिर यह बला क्या है, लेकिन रुकिए जो आप देख रहे हैं वह पूरी तरह सच नहीं है.

आंखों का धोखा या कोई डरावना सच (viral creature video)

तस्वीर को गौर से देखिए...आपको लगेगा कि लकड़ी के ऊपर कोई सांप लिपटा हुआ है. कई लोग तो इसे देख कर डर भी गए, लेकिन असल में यह कोई रेंगने वाला जहरीला जीव नहीं है. यह कुदरत की बनाई एक ऐसी कलाकारी है, जिसने इंसानी आंखों को पूरी तरह से भ्रम में डाल दिया है.

जब असलियत सामने आई, तो उड़ गए होश (The shocking reality unveiled)

करीब से जांचने पर पता चलता है कि यह कोई सांप नहीं, बल्कि एक 'एटलस मोथ' यानी एक खास तरह की तितली है. इसके पंखों पर बनी धारियां और पैटर्न बिल्कुल एक कोबरा के सिर जैसे दिखते हैं. प्रकृति ने इसे यह अद्भुत रूप दिया है, ताकि वह अपने नाजुक शरीर को शिकारियों की नजरों से बचा सके. यह जीव का एक सुरक्षा कवच है, जो उसे दुश्मनों से सुरक्षित रखता है.

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वायरल हो रही कुदरत की ये कारीगरी (Nature's hidden wonder)

यह तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है. लोग इसे शेयर कर रहे हैं और इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि, यह महज एक तितली है. यह ऑप्टिकल इल्यूजन का एक शानदार उदाहरण है, तो अगली बार जब आपको कुछ डरावना दिखे, तो उसे एक बार दोबारा जरूर परखें. कभी कभी जिसे हम खतरा समझकर भागते हैं, वह सिर्फ कुदरत का एक खेल हो सकता है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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