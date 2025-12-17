प्रदूषण से बचने के लिए भाग रहे पहाड़, यहां गला चोक, वहां रास्ते जाम

क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले ही हिमाचल प्रदेश की वादियों में 'टूरिस्ट कार्निवल' का आगाज हो चुका है. सफेद चादर ओढ़ने को बेताब पहाड़ों के बीच पर्यटकों की भारी आमद ने स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों दोनों को चौंका दिया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर लाहौल-स्पीति के ग्रांफू स्नो पॉइंट की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो पर्यटकों के भारी जमावड़े और ट्रैफिक जाम की स्थिति को बयां कर रहे हैं.

रोहतांग नहीं, ग्रांफू में दिखा 'ट्रैफिक टॉर्चर'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को लेकर पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि यह जाम रोहतांग पास का है. लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि यह भारी जाम बीते शनिवार और रविवार को लाहौल-स्पीति के ग्रांफू स्नो पॉइंट पर देखा गया.

जाम की मुख्य वजहें:

रोहतांग पास और शिंकुला दर्रे में केवल 4x4 वाहनों को ही अनुमति दी जा रही है, जिसके कारण सामान्य वाहन ग्रांफू स्नो पॉइंट तक ही जा पा रहे हैं. पर्यटकों द्वारा सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने की वजह से ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में लोग ताजी हवा की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं.

देखें Video:

Escape from toxic AQI or what ? 😅

This jam isn't on some city road, it's Rohtang Pass. No snowfall yet. No vacations. Still such massive traffic. So what exactly is pulling everyone up there? pic.twitter.com/cc21YIujVP — Nikhil saini (@iNikhilsaini) December 16, 2025

व्यापारियों के चेहरे खिले, पुलिस ने कसी कमर

हालिया आपदा के बाद मायूस हो चुके पर्यटन व्यापारियों के लिए यह भीड़ एक संजीवनी बनकर आई है. शिमला से मनाली तक के होटल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लगभग फुल हो चुके हैं. दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन ने भी स्थिति को संभालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है. एसपी लाहौल-स्पीति शिवानी मेहला के अनुसार, "पर्यटकों की आमद बढ़ी है, लेकिन जाम जैसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी. ग्रांफू स्नो पॉइंट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है."



क्या दिल्ली की जहरीली हवा है वजह?

इस ट्रैफिक का समय दिल्ली की बिगड़ती एयर क्वालिटी से जुड़ा माना जा रहा है. मंगलवार को दिल्ली का AQI 380 दर्ज किया गया है. यह ‘Very Poor' कैटेगरी में आता है. स्मॉग इतना घना था कि विज़िबिलिटी घट गई और सांस लेना मुश्किल हो गया. बुधवार को हल्का सुधार हुआ, लेकिन AQI फिर भी 329 पर ‘Very Poor' बना रहा.

ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 'हाई-टेक' तैयारी

कुल्लू-मनाली में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस विभाग को 8 नई आधुनिक गाड़ियां मिली हैं. पर्यावरण का ध्यान रखते हुए 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैनात की गई हैं. बर्फबारी और कठिन रास्तों में गश्त के लिए विशेष वाहन. बजौरा से मनाली तक ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी. मनाली शहर को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है और स्थानीय पुलिस की मदद के लिए बाहरी जिलों से अतिरिक्त बल बुलाया गया है.

कसोल और तीर्थन वैली भी फुल

भीड़ अब केवल मनाली तक सीमित नहीं है. सैलानी अब शांति की तलाश में कसोल (मणिकर्ण घाटी), जीभी और तीर्थन वैली (बंजार) जैसे इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं. इन तंग रास्तों पर भी भुंतर से कसोल तक संवेदनशील पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती की गई है.

पर्यटकों के लिए सलाह

यदि आप भी इस वीकेंड पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़े करें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

