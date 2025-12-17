विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रदूषण से बचने के लिए भाग रहे पहाड़, यहां गला चोक, वहां रास्ते जाम

सोशल मीडिया पर लाहौल-स्पीति के ग्रांफू स्नो पॉइंट की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो पर्यटकों के भारी जमावड़े और ट्रैफिक जाम की स्थिति को बयां कर रहे हैं.

Read Time: 4 mins
Share
प्रदूषण से बचने के लिए भाग रहे पहाड़, यहां गला चोक, वहां रास्ते जाम
AQI से भागकर पहाड़ों पर टूट पड़े लोग?
  • हिमाचल की वादियों में क्रिसमस-नए साल से पर्यटकों की भारी भीड़ ने प्रशासन और व्यापारियों को चौंका दिया है
  • लाहौल-स्पीति के ग्रांफू स्नो पॉइंट पर रविवार को भारी ट्रैफिक जाम और वाहन खड़े करने की वजह से परेशानी बढ़ गई है
  • दिल्ली-एनसीआर की खराब हवा के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की ताजी हवा का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले ही हिमाचल प्रदेश की वादियों में 'टूरिस्ट कार्निवल' का आगाज हो चुका है. सफेद चादर ओढ़ने को बेताब पहाड़ों के बीच पर्यटकों की भारी आमद ने स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों दोनों को चौंका दिया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर लाहौल-स्पीति के ग्रांफू स्नो पॉइंट की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो पर्यटकों के भारी जमावड़े और ट्रैफिक जाम की स्थिति को बयां कर रहे हैं.

रोहतांग नहीं, ग्रांफू में दिखा 'ट्रैफिक टॉर्चर'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को लेकर पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि यह जाम रोहतांग पास का है. लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि यह भारी जाम बीते शनिवार और रविवार को लाहौल-स्पीति के ग्रांफू स्नो पॉइंट पर देखा गया.

Latest and Breaking News on NDTV

जाम की मुख्य वजहें:

रोहतांग पास और शिंकुला दर्रे में केवल 4x4 वाहनों को ही अनुमति दी जा रही है, जिसके कारण सामान्य वाहन ग्रांफू स्नो पॉइंट तक ही जा पा रहे हैं. पर्यटकों द्वारा सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने की वजह से ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में लोग ताजी हवा की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं.

देखें Video:

व्यापारियों के चेहरे खिले, पुलिस ने कसी कमर

हालिया आपदा के बाद मायूस हो चुके पर्यटन व्यापारियों के लिए यह भीड़ एक संजीवनी बनकर आई है. शिमला से मनाली तक के होटल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लगभग फुल हो चुके हैं. दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन ने भी स्थिति को संभालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है. एसपी लाहौल-स्पीति शिवानी मेहला के अनुसार, "पर्यटकों की आमद बढ़ी है, लेकिन जाम जैसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी. ग्रांफू स्नो पॉइंट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है."


क्या दिल्ली की जहरीली हवा है वजह?

इस ट्रैफिक का समय दिल्ली की बिगड़ती एयर क्वालिटी से जुड़ा माना जा रहा है. मंगलवार को दिल्ली का AQI 380 दर्ज किया गया है. यह ‘Very Poor' कैटेगरी में आता है. स्मॉग इतना घना था कि विज़िबिलिटी घट गई और सांस लेना मुश्किल हो गया. बुधवार को हल्का सुधार हुआ, लेकिन AQI फिर भी 329 पर ‘Very Poor' बना रहा.

Latest and Breaking News on NDTV

ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 'हाई-टेक' तैयारी

कुल्लू-मनाली में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस विभाग को 8 नई आधुनिक गाड़ियां मिली हैं. पर्यावरण का ध्यान रखते हुए 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैनात की गई हैं. बर्फबारी और कठिन रास्तों में गश्त के लिए विशेष वाहन. बजौरा से मनाली तक ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी. मनाली शहर को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है और स्थानीय पुलिस की मदद के लिए बाहरी जिलों से अतिरिक्त बल बुलाया गया है.

कसोल और तीर्थन वैली भी फुल

भीड़ अब केवल मनाली तक सीमित नहीं है. सैलानी अब शांति की तलाश में कसोल (मणिकर्ण घाटी), जीभी और तीर्थन वैली (बंजार) जैसे इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं. इन तंग रास्तों पर भी भुंतर से कसोल तक संवेदनशील पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती की गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

पर्यटकों के लिए सलाह

यदि आप भी इस वीकेंड पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़े करें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

Latest and Breaking News on NDTV

यह भी पढ़ें: चंद्रमा से जुड़ जाएगी धरती! चांद की सतह तक पहुंचा पृथ्वी का वायुमंडल, वैज्ञानिक ने किया चौंकाने वाला खुलासा

कलयुग में सतयुग जैसा बॉस... मैनेजर की चैट दिखाकर कर्मचारी ने पूरी दुनिया को जला दिया

पापा, मेरा 11 साल से बॉयफ्रेंड है...बेटी ने डरते-डरते बताई ऐसी बात, फिर पिता ने जो कहा, आप सोच नहीं सकते

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rohtang Pass Traffic, Rohtang Pass Viral Video, Delhi AQI
Get App for Better Experience
Install Now