जब 'रावण' निकला सब्जी बेचने ! बोला- बाहर निकल... पब्लिक ने ली खूब मौज, वायरल Video देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स  लंकापति रावण के अंदाज में सब्जी बेच रहा है. वीडियो देख आप डर भी लगेगा और हंसी भी आ जाएगी.

सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हंस- हंस कर पेट में दर्द हो जाता है. एक ऐसा ही मजेदार वीडियो सब्जी वाले का वायरल हो रहा है, जिसमें वह लंकापति रावण के अंदाज में सब्जी बेच रहा है.

वीडियो देख आ जाएगी रामलीला के रावण की याद

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं,  एक सब्जीवाला अपने ठेले का साथ खड़ा और रामलीला के रावण के अंदाज में ग्राहकों को सब्जियां खरीदने के लिए बोल रहा है. सबसे पहले वो रावण के अंदाज में हंसता है. उसके हाथ में माइक और स्पीकर है. वीडियो देखने से साफ लग रहा है कि सब्जीवाले के इस अंदाज से कई ग्राहक आए होंगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो 'Rakesh Nishad' नाम के शख्स से इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा, 'रामलीला का रोल करने वाला जब गांव में सब्जी बेचने आए तब'. बता दें, शख्स ने सब्जीवाला बनकर कई तरह के वीडियो शेयर किए हैं, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया है.

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन
सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है और लोगों को काफी पसंद आ रहा है. आपको बता दें, जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं.  एक यूजर ने लिखा, अगर ऐसा सब्जीवाला हमारे यहां आ जाए तो सारा मोहल्ला डर के मारे में घरों में बैठ जाएगा',  दूसरे यूजर ने लिखा, सीता के हरण के बाद रावण सब्जी बेचते हुए', तीसरे यूजर ने लिखा, "बड़ी खतरनाक हसीं है भाई की मैं तो डर गया."

