अजगर की मजबूत पकड़ का खौफनाक Video, 10 मिनट तक तड़पता रहा शख्स, कोटा का खौफनाक मामला

Ajgar Snake Viral Video: अजगर की पकड़ की कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन सचमुच में अजगर जब किसी को जकड़ता है तो उसकी हालत क्या होती है, इसका एक मामला राजस्थान के कोटा से सामने आया है. कोचिंग सिटी के रूप में मशहूर कोटा के थर्मल प्लांट में एक मजदूर सोमवार को एक अजगर की पकड़ में आ गया. रो वॉटर की पाइपलाइन चेक करने के दौरान वही बैठा अजगर नंद सिंह नामक मजदूर को अपनी पकड़ में ले लिया.

अजगर की मजबूत पकड़ का वीडियो आया सामने

अजगर ने नंद सिंह की पैरों को जकड़ लिया. करीब 10 मिनट तक लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते रहे. इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है, जो काफी वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो को देखकर आप सहज ही समझ सकते हैं जब कोई अजगर किसी को पकड़ता होगा तो उसकी क्या हालत होगी?

10 मिनट तक अजगर की जकड़ में रहा वर्कर

दरअसल सोमवार को कोटा के सुपर थर्मल पावर स्टेशन प्लाट में एक कर्मचारी पर अजगर ने अटैक कर दिया. अजगर ने श्रमिक के पैर को पकड़ लिया और करीब 10 मिनट तक उसे जकड़े रहा. कर्मचारियों ने अजगर को लाठी डंडों से पीट कर श्रमिक नंद सिंह को अजगर के चंगुल से छुड़ाया.

रो वॉटर की पाइपलाइन चेक करते समय किया हमला

गनीमत रही कि हादसे में कर्मचारी नंद सिंह बाल-बाल बच गया. उन्हें मामूली चोटें आई है, जिनका उपचार एमबीएस अस्पताल में करवाया गया. पंप हाउस के ठेका श्रमिक नंदू सिंह के मुताबिक वह थर्मल के दो अधिकारियों के साथ प्लांट में लगी रो वॉटर की पाइपलाइन चेक करने के लिए गए.

पाइपलाइन के पास बैठा था अजगर

इस दौरान पाइपलाइन के पास अजगर बैठा हुआ था, जो उसे नजर नहीं आया. अचानक से अजगर ने अटैक किया और पैर को जकड़ लिया. यह देख श्रमिक के साथ मौजूद अधिकारियों के हाथ-पैर फूल गए और शोर मचाकर अन्य कर्मचारियों को वहां बुलाया.

घायल वर्कर ने बताया- पहली बार देखा इतना बड़ा अजगर

कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद अजगर के चंगुल से नंदकिशोर को छुड़ाया और उसे अस्पताल भिजवाया गया. अजगर के अटैक के बाद कर्मचारियों ने अजगर को लाठियां से मारा. नंद सिंह के मुताबिक थर्मल परिसर में कई सारे अजगर हैं लेकिन पहली बार उन्हें इतना बड़ा अजगर नजर आया जिसने उनके ऊपर अटैक किया.

