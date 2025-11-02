ना पर्वत, ना मंदिर…तपस्या करने के लिए शख्स ने ढूंढी ऐसी जगह, देख घबरा जाएंगे बड़े-बड़े सन्यासी!

Man Who Did Tapsaya On Foot Over Bridge: आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि हर दिन कुछ नया दिखाने का मंच बन चुका है. कभी कोई स्ट्रीट डांसर वायरल होता है तो कभी कोई अजीबोगरीब हरकत, लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है. इसमें एक शख्स शहर के बीचोंबीच फुटओवर ब्रिज की छत पर बैठकर ध्यान लगाता दिख रहा है. नीचे गाड़ियां दौड़ रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, लोग आ-जा रहे हैं और ऊपर ये बंदा आंखें बंद कर ध्यान में लीन है. देखकर यकीन नहीं होता कि कोई इतनी ऊंचाई और हलचल में भी शांति ढूंढ सकता है.

लोगों को यकीन नहीं, पर वीडियो है रियल! (Footover bridge Tapsaya)

वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि उसने जब पहली बार इस आदमी को देखा, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. उसने फौरन कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल सनसनी बन गया. लोगों ने इसे नाम भी दे दिया. कोई कह रहा है 'Modern Yogi', तो किसी ने रख दिया, 'Foot Over Bridge Baba.'कमेंट सेक्शन में तो लोगों ने जैसे कॉमेडी शो शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'भाई का ध्यान लेवल ऊंचाई पर है.' दूसरे ने कहा, 'जब ट्रैफिक से मन ऊब जाए, तो ब्रिज की छत पर ध्यान लगाओ.'

शोर में सुकून खोजने की कहानी (Tapsaya footover Bridge)

कुछ लोग इसे मजाक मान रहे हैं, तो कुछ इसे गंभीर रूप से देख रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि शायद यह शख्स सच में ध्यान करता है और उसे जगह से फर्क नहीं पड़ता. आज की तेज जिंदगी में लोग शांति पाने के लिए पहाड़ों या आश्रमों में जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने तो शहर के शोर में भी सुकून ढूंढने की मिसाल पेश की है. कह सकते हैं, उसने दिखा दिया कि अगर मन शांत है तो जगह मायने नहीं रखती.

वायरल की वजह (foot over bridge baba)

यह वीडियो अब हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है ...Instagram, X (Twitter), Facebook और YouTube Shorts पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लोग इसे 'Viral Video of the Week' बता रहे हैं और अपने-अपने अंदाज में रीमिक्स बनाकर शेयर कर रहे हैं.

