कोबरा को किस करते 'चाचा' को पब्लिक ने घेरा, वीडियो मचा रहा बवाल, लोग बोले- आखिर कौन किसको डस रहा है

Man Who Kiss Cobra: आपने सुना होगा 'सांप से खेलना खतरनाक होता है' लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग बोल रहे हैं, 'ये तो मौत से प्यार कर बैठा.' दरअसल, इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स बिना किसी डर के कोबरा को उठाता है और फिर जो करता है, उसने इंटरनेट को हिला कर रख दिया है.

जहरीले कोबरा संग लिपलॉक (man kissed cobra)

वीडियो में दिख रहा है कि चाचा बड़े आराम से कोबरा को अपने हाथों में थामते हैं. ना उनके चेहरे पर डर है, ना झिझक...बस एक अजीब-सी शांति है. अगले ही पल वे कोबरा के सिर को अपने करीब लाते हैं और उसे किस कर देते हैं. यकीन मानिए, यह देखकर आसपास मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि कोबरा का एक डंक इंसान को पलक झपकते ही मौत के मुंह में पहुंचा सकता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को @Digital_khan01 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, 'भाई का यमराज जी के साथ उठना बैठना है.' महज 29 सेकंड के इस वीडियो को 1 लाख 96 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

रेस्क्यू या रिस्क? (Liplock with cobra snake)

बताया जा रहा है कि ये 'चाचा' सांप को रेस्क्यू करने पहुंचे थे. आमतौर पर ऐसे काम प्रोफेशनल टूल्स और सुरक्षा किट से किए जाते हैं, लेकिन जनाब तो नंगे हाथों ही उतर पड़े जहर से खेलने के लिए. कोबरा पहले तो फन फैलाकर फुफकारता है, पर 'चाचा' की हरकतों से जैसे शांत हो जाता है, फिर वो बड़े प्यार से उसका फन पकड़ते हैं और सिर पर किस कर देते हैं, जैसे कोई खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि कोई पुराना दोस्त हो.

एक्सपर्ट्स बोले- ऐसा स्टंट कभी मत करना (dangerous snake video)

सांप विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के स्टंट बेहद खतरनाक होते हैं. ऐसे वीडियो देखकर लोग बिना ट्रेनिंग के कोबरा या दूसरे जहरीले सांपों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो सीधा जानलेवा साबित हो सकता है, यानी ये वीडियो जितना हैरान करने वाला है, उतना ही चेतावनी देने वाला भी.

