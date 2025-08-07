वायरल होने का ये कैसा चस्का, नौजवान ने खतरे में डाली जान, पुल से लटक कर किये पुल-अप्स, लोगों ने सुनाई खरी-खरी

वायरल होने के लिए लोग बार-बार अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं. रीलवुड के दौर में लोगों ने अपनी जान को बहुत सस्ता समझ लिया है. इसलिए वायरल होने के चस्के में वो भूल चुके हैं कि जिंदगी बस एक बार ही मिलती है. जरा इस वीडियो पर गौर फरमाइए, यकीनन आपको गुस्सा ही आएगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक ही सवाल दौड़ेगा, आजकल की जनरेशन को यह क्या हो गया है. कहना गलत नहीं होगा कि रीलवुड का चस्का कैंसर से भी ज्यादा घातक होता जा रहा है. इस वीडियो में देखें कि कैसे इस नौजवान ने अपनी जिंदगी को वाकई में दो कौड़ी का समझ लिया है.

वायरल होने के लिए जान से खेला नौजवान (Man Pull Ups Bridge Viral Video)



इस वीडियो में आप एक नौजवान को देखेंगे, जो पुल से लटककर पुल अप्स कर रहा है. हालांकि वो इसे जिम और पार्क में भी कर सकता था, लेकिन वायरल कैसे होता है. लोगों को कैसे पता चलता कि उसने पुल अप्स किए है, इसलिए वह जा लटका पुल के नीचे. वीडियो को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह लड़का इस तरह के जानलेवा स्टंट करने में जरा भी एक्सपर्ट नहीं है, अगर जरा भी चूक होती तो यह शायद बड़ा हादसा हो सकता था. यह वीडियो असम के डॉ. भूपेन हजारिका सेतु से आया है, इस पुल को ढोला सादिया पुल भी कहते हैं. लोग इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं, यह भी जान लेना जरूरी है.

देखें Video:



Man Hangs Off India's Longest Bridge, Does Pull Ups In Viral Video https://t.co/uXxlIbFVLu pic.twitter.com/ACU3Tb9GlW — NDTV (@ndtv) August 5, 2025

लोगों ने लड़के को लिया आड़े हाथ (Man Pull Ups Viral Video)

यह बहुत अच्छी बात है कि लोग इस वीडियो को देखने के बाद गुस्से में लाल हो रहे हैं और अगर वो गलती से भी इस नौजवान की तारीफ कर देते तो, ना जाने कितने नौजवान इस स्टंट को करने में अपनी जान गवां बैठते. और भी अच्छी बात तो यह है कि लोगों ने इस नौजवान के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'अगर जरा भी चूक होती तो इसकी खबर अखबार में छप गई होती'. दूसरा लिखता है, 'वाह मेरे दोस्त वायरल होने के चक्कर में कभी जिंदगी से रफूचक्कर मत हो जाना'. तीसरा लिखता है, 'सोशल मीडिया ने लोगों को अंधा बना दिया है'. इस नौजवान को लगा होगा कि लोग इसके इस करतब की तारीफ करेंगे, लेकिन नहीं उलटा इसे खूब खरी-खरी सुननी पड़ रही है.

