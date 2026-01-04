विज्ञापन
चालान पर चालान, फिर भी बाज नहीं आ रहे थार वाले स्टंटबाज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये खौफनाक वीडियो

Thar Stunts Video : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जिसमें एक युवक तेज रफ्तार ब्लैक थार की खिड़की से बाहर लटककर मौत को दावत देता नजर आ रहा है.

  • गुरुग्राम-द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक युवक अपनी काली थार से खिड़की बाहर निकालकर खतरनाक स्टंट करता हुआ पकड़ा गया.
  • युवक तेज गति से लेन बदलते हुए अपनी और अन्य वाहन चालकों की जान जोखिम में डाल रहा था, इसका वीडियो वायरल हुआ.
  • दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया है और सोशल मीडिया पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.
गुरुग्राम-द्वारका एक्सप्रेसवे पर रील्स बनाने के जुनून में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक अपनी काली थार की खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर जानलेवा स्टंट करता नजर आ रहा है. गुरुग्राम से दिल्ली बॉर्डर तक फैले इस सफर के दौरान, युवक न केवल तेज रफ्तार में खतरनाक तरीके से लेन बदल रहा था, बल्कि अपनी और सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों की जान भी जोखिम में डाल रहा था.

पीछे से आ रहे एक अन्य कार सवार ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इस मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है और आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी. यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि कैसे सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और फॉलोअर्स पाने की होड़ में युवा अपनी और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं.

इससे पहले नए साल का जश्न मनाने अंतरवेदी बीच पहुंचे तीन दोस्तों के लिए यह रात जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन गई थी. आंध्र प्रदेश के डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिले में आधी रात के बाद थार से समुद्र किनारे घूमने निकले युवकों की गाड़ी अनियंत्रित होकर गोदावरी नदी में गिर गई. हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा किसी तरह बचने में सफल रहा.

