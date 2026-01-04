चालान पर चालान, फिर भी बाज नहीं आ रहे थार वाले स्टंटबाज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये खौफनाक वीडियो

गुरुग्राम-द्वारका एक्सप्रेसवे पर रील्स बनाने के जुनून में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक अपनी काली थार की खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर जानलेवा स्टंट करता नजर आ रहा है. गुरुग्राम से दिल्ली बॉर्डर तक फैले इस सफर के दौरान, युवक न केवल तेज रफ्तार में खतरनाक तरीके से लेन बदल रहा था, बल्कि अपनी और सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों की जान भी जोखिम में डाल रहा था.

पीछे से आ रहे एक अन्य कार सवार ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इस मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है और आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी. यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि कैसे सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और फॉलोअर्स पाने की होड़ में युवा अपनी और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं.

स्टंटबाजों ने उड़ाए ट्रैफिक नियमों के परखच्चे



गुरुग्राम से दिल्ली बॉर्डर तक एक युवक ने ब्लैक थार में खतरनाक स्टंट कर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाईं। युवक चलती गाड़ी की खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर स्टंट करता रहा।

रील्स बनाने के चक्कर में युवक ने अपनी जान ही नहीं, बल्कि… pic.twitter.com/38AfVajBnR — NDTV India (@ndtvindia) January 4, 2026

इससे पहले नए साल का जश्न मनाने अंतरवेदी बीच पहुंचे तीन दोस्तों के लिए यह रात जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन गई थी. आंध्र प्रदेश के डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिले में आधी रात के बाद थार से समुद्र किनारे घूमने निकले युवकों की गाड़ी अनियंत्रित होकर गोदावरी नदी में गिर गई. हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा किसी तरह बचने में सफल रहा.