गर्लफ्रेंड के माता-पिता को इंप्रेस करने के लिए कराई वेट-लॉस सर्जरी, उसके बाद जो हुआ, आप सोच भी नहीं सकते!

Chinese Man Weight Loss Surgery: चीन के हेनान प्रांत से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, 36 वर्षीय ली जियांग (काल्पनिक नाम) अपनी गर्लफ्रेंड के माता-पिता को इंप्रेस करने और एक हेल्दी इमेज पेश करने के लिए वजन घटाने की सर्जरी कराने के बाद मौत का शिकार हो गया. यह मामला सोशल मीडिया और चिकित्सा जगत में बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

शादी की तैयारी के बीच चुना सर्जरी का रास्ता

ली जियांग का वजन 134 किलोग्राम से अधिक था और वह लंबे समय से मोटापे और अनियमित खानपान की समस्या से जूझ रहे थे. हाल ही में जब उनकी रिलेशनशिप गंभीर मोड़ पर पहुंची और शादी की तैयारी शुरू हुई, तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार को अच्छा प्रभाव देने के लिए जल्दी वजन कम करने का फैसला किया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, प्राकृतिक तरीकों से वज़न कम न हो पाने की वजह से ली ने गैस्ट्रिक बाइपास सर्जरी का विकल्प चुना. उन्हें 30 सितंबर को झेंगझौ स्थित नाइन्थ पीपल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

सर्जरी सफल रही, लेकिन 48 घंटे में हालत बिगड़ी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 अक्टूबर को उनकी सर्जरी सफलतापूर्वक की गई. ICU में प्रारंभिक देखभाल के बाद, 3 अक्टूबर को उन्हें जनरल वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया. लेकिन 4 अक्टूबर को अचानक उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. अगली सुबह वे सांस लेना बंद कर चुके थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत ICU ले जाया गया. डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद 5 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई. आधिकारिक कारण, रेस्पिरेटरी फेल्योर बताया गया.

कई स्वास्थ्य समस्याएं पहले से मौजूद

मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, ली- लगातार बढ़ता वजन, सोते समय तेज खर्राटे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension), फैटी लिवर, जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे. इन बीमारियों के चलते वे वज़न घटाने के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे थे.

परिवार ने उठाए सवाल

ली के परिवार ने सवाल उठाया कि- क्या सर्जरी से पहले सही और गहराई से जांच की गई थी? क्या पोस्ट-ऑपरेशन के दौरान समय पर देखभाल और निगरानी की गई? अस्पताल का कहना है कि, ली जियांग सर्जरी के लिए सभी क्लीनिकल मानकों पर खरे उतरते थे. पोस्ट-ऑपरेशन इमरजेंसी के दौरान तुरंत उपचार दिया गया. दोनों पक्षों ने स्थानीय हेल्थ कमीशन से पोस्टमार्टम की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके. अस्पताल ने कहा- “अंतिम ऑटोप्सी रिपोर्ट ही मृत्यु के कारण की प्रामाणिक तस्वीर देगी. निष्कर्ष आने के बाद कानून के अनुसार पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी.”

“सर्जरी हमेशा जोखिम लेकर आती है”

यह घटना चीन के सोशल मीडिया पर एक संवेदनशील बहस को जन्म दे चुकी है. लोगों ने लिखा- “इस तरह की सर्जरी में हमेशा जोखिम होते हैं, डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन गारंटी नहीं दे सकते.” एक ने लिखा- “गैस्ट्रिक स्लीव या बाइपास भी सर्जरी है, अगर मुमकिन हो तो प्राकृतिक तरीके से वजन कम करना बेहतर है.” इस घटना ने लोगों के बीच एक और मुद्दा उभारा, समाज में दिखावे और शरीर के मानकों को लेकर बढ़ता दबाव. कई लोगों ने कहा कि अगर समाज इतनी कठोर अपेक्षा न रखे, तो शायद ली को इतनी जल्दबाजी में सर्जरी न करानी पड़ती.

घटना का व्यापक संदेश

यह दर्दनाक मामला दो महत्वपूर्ण पहलू उजागर करता है, 1- वेट-लॉस सर्जरी के जोखिम, 2- फिजिकल अपीयरेंस को लेकर समाज का अवास्तविक दबाव. विशेषज्ञों का मानना है कि वजन कम करने का सबसे सुरक्षित तरीका, नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और डॉक्टर की निगरानी में प्राकृतिक प्रक्रिया ही है.

