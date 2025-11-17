चाय का जुनून या जुनून की चाय? बंद गैस पर निकला ऐसा ताबड़तोड़ जुगाड़ कि इंटरनेट हो गया फिदा

Man Makes Tea On Electric Iron : भारत में चाय सिर्फ पेय नहीं…मूड है, मोहब्बत है और कई लोगों के लिए जान से बढ़कर है. इसी चाय-प्रेम का ताजा नमूना इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. यह वीडियो इतना मजेदार है कि देखने वाला खुद से कहे, 'भई, चायवालों को कोई हरा नहीं सकता.'

जब गैस खत्म हो जाए (Iron Chai Hack)

वीडियो में एक शख्स घर में गैस खत्म होने के बावजूद चाय पीने की अपनी इच्छा को 'ऑफ' होने नहीं देता. वह रसोई में इधर-उधर देखता है, फिर अचानक उसकी नजर जाती है...इलेक्ट्रिक इस्त्री पर. वह इस्त्री को उल्टा रखता है, गर्म प्लेट पर एक छोटी कटोरी रखता है और बड़े सुकून से चाय उबलने का इंतजार करने लगता है. चाय धीरे-धीरे ऊपर उठती है और शख्स इतनी आत्मविश्वास के साथ उसे चलाता है जैसे यह उसकी रोजमर्रा की रेसिपी हो.

लोगों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल (Funny Instagram Reels)

वीडियो के इंस्टाग्राम पर आते ही बवाल मच गया. इस वीडियो को foodcravingspoint नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. हजारों लोगों ने इसे लाइक कर डाला और कमेंट सेक्शन में तो मजाक का मेला लग गया. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'कितनी भी मुसीबत आए, चाय तो बननी ही चाहिए.' दूसरे यूजर ने मजाक उड़ाया, 'थैंक यू, अब होटल में चाय बनाने की टेंशन नहीं रहेगी.'

तीसरे शख्स ने चुटकी लेते हुए कहा, 'भाई, इतनी मेहनत कर ही रहा था…थोड़ा छान भी लेता.' इंटरनेट इसे 'Indian Jugaad Technology' का ब्रह्मास्त्र बता रहा है, तो कुछ लोग इसे चाय प्रेमियों का creative jugaad of the year घोषित कर रहे हैं.

