धुरंधर की खराब रेटिंग पर आर माधवन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'पहला पार्ट सिर्फ ट्रेलर था, असली चीज अभी बाकी है'

निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रही है. वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर नेगेटिव रिव्यू और बहस भी जारी है. अब फिल्म के अहम कलाकार आर. माधवन ने इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी है और कहा कि वह शुरू से जानते थे कि ऐसा होने वाला है. Esquire India से बातचीत में आर. माधवन ने कहा, "मुझे पहले से पता था कि यह फिल्म समाज पर असर डालेगी. कुछ लोग शुरू में इसे बहुत खराब रेटिंग देंगे और बाद में कहेंगे- ‘वाह, ये तो अलग ही था.' यह मैं किसी गुस्से में नहीं कह रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक्टर्स के तौर पर बदलें".

उन्होंने आगे कहा कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही कई लोगों ने जैसे 'ओबिचुअरी' लिख दी थी और रिलीज के दिन इसे 'डिजास्टर' कहकर रिव्यू पोस्ट कर दिए. माधवन के मुताबिक, "जब ऐसा होता है तो लगता है कि कहीं कोई एजेंडा तो नहीं है. लेकिन हम एक्टर्स इसी माहौल में फलते-फूलते हैं".

धुरंधर पार्ट 2 में क्या होगा?

माधवन ने सीक्वल को लेकर कहा, "मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन पहला पार्ट सिर्फ ट्रेलर था. असली चीज अभी बाकी है". धुरंधर पार्ट 2 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

11 दिसंबर को फिल्म ने लगभग 27 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही कुल कलेक्शन 207.25 करोड़ रुपये हो गया है.

फिल्म का प्रदर्शन इस प्रकार रहा:

• ओपनिंग वीकेंड (3 दिन): 103 करोड़

• शुक्रवार: 28 करोड़

• शनिवार: 32 करोड़

• रविवार: 43 करोड़

• वीकडे कलेक्शन:

• सोमवार: 23.25 करोड़

• मंगलवार: 27 करोड़ (कुल 150 करोड़ के पार)

• बुधवार: 27 करोड़ (कुल 180 करोड़)

• गुरुवार: 27 करोड़ (कुल 207.25 करोड़)

फिल्म ने पहले हफ्ते में लगातार मजबूत पकड़ बनाए रखी.

धुरंधर की स्टार कास्ट

5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अरिजुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आए हैं.