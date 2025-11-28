विज्ञापन
Video: बलिया में आशीर्वाद देने पहुंचे BJP जिलाअध्यक्ष, स्टेज टूटा और दूल्हा-दुल्हन समेत भर-भराकर गिरे सभी लोग

बीजेपी नेता दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे थे और उनका स्टेज ही टूट गया जिससे सभी लोग बुरी तरह गिरते नज़र आए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Video: बलिया में आशीर्वाद देने पहुंचे BJP जिलाअध्यक्ष, स्टेज टूटा और दूल्हा-दुल्हन समेत भर-भराकर गिरे सभी लोग
बलिया में आशीर्वाद देने पहुंचे थे BJP जिलाअध्यक्ष, स्टेज टूटा

BJP district president fall from stage: शादी का सीजन है ऐसे में सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियोज की भरमार है. हर रोज़ नए-नए शादी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से भी एक शादी का वीडियो सामने आया है, जहां बीजेपी नेता दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे थे और उनका स्टेज ही टूट गया जिससे सभी लोग बुरी तरह गिरते नज़र आए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत रामलीला मैदान में बीते बुधवार को एक शादी का फंक्शन था. इसमें दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए बीजेपी जिलाअध्यक्ष, पूर्व सांसद और विधायक प्रतिनिधि समेत तमाम नेता शामिल हुए थे. सभी एक साथ दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर चढ़े और तभी स्टेज भरभराकर गिर पड़ा. जिससे दूल्हा-दुल्हन समेत सभी लोग स्टेज से नीचे गिर गए. हालांकि, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई. सभी को हल्की-फुल्की चोटें ही आईं थीं.

आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर चढ़े

दरअसल, बुधवार को बलिया के रामलीला मैदान में बीजेपी नेता अभिषेक सिंह इंजीनियर के भाई का रिसेप्शन था. इस रिसेप्शन में बीजेपी के तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया गया था. वर-वधु स्टेज पर बैठे हुए थे. इसी बीच स्टेज पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, बलिया के लोकसभा से पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक केतकी सिंह के प्रतिनिधि विश्राम सिंह और बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री सुरजीत सिंह समेत कई बीजेपी नेता वर-वधु को आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर चढ़ गए.

देखें Video:

जैसे ही खड़े हुए, स्टेज टूट गया

वीडियो में देख सकते हैं कि इस दौरान बीजेपी नेता अभिषेक सिंह इंजीनियर के भाई ने सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद सभी दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए उनके पास जाकर पीछे जैसे ही खड़े हुए और तभी स्टेज टूट गया और सभी एकसाथ गिर पड़े. स्टेज के टूटते ही दूल्हा-दुल्हन समेत बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्र, पूर्व सांसद भरत सिंह, बांसडीह विधायक प्रतिनिध विश्राम सिंह और बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री सुरजीत सिंह सभी नीचे गिर गए. यह देखते ही कार्यक्रम के बीच अफरातफरी मच गई.

किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई

आनन-फानन में सभी को वहां से निकाला गया. हालांकि, किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई. सभी को हल्की-फुल्की चोटें ही आईं. हादसे को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय मिश्र ने बताया कि मंच कमज़ोर था. दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए जरूरत से ज्यादा लोग एकसाथ मंच पर चढ़ गए, जिसकी वजह से मंच टूट गया और सभी गिर गए. हमारे एक कार्यकर्ता को हल्की चोटें आई हैं. बाकी संयोग अच्छा रहा कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई. दूल्हा-दुल्हन भी बिलकुल ठीक हैं.

