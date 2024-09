जापान की इस ट्रेन को देखते ही करने लगेगा सफर पर जाने का मन, लग्जरी बाथरूम और रेस्टोरेंट वाली लग्जरी ट्रेन का Video वायरल

टेक्नॉलॉजी के मामले में जापान (Japan) का कोई मुकाबला नहीं है. जापान जैसे देश में बुलेट ट्रेन्स दौड़ने लगी है और अब इस देश की पटरी पर ऐसी ट्रेन दौड़ रही है जिसे देखकर बस सफर पर जाने का मन करने लगेगा. इस ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसे देखकर आप भी यही कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह क्या ट्रेन है. इस ट्रेन की सीट्स से लेकर पेंट्री तक तो खास है ही. वॉशरूम्स भी काफी हाईटैक हैं. जो सफर को सुंदर और हाईजैनिक दोनों बना रहे हैं. आप भी देखिए इस ट्रेन का वीडियो और बस कर लीजिए जापान जाकर उसकी सवारी करने की तैयारी.

प्राइवेट केबिन से लेकर लग्जरी चेयर तक

गन्स एंड रोज गर्ल 3 नाम के ट्विटर हैंडल ने इस ट्रेन का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में कंटेंट क्रिएटर पहले स्टेशन पर खड़ी नजर आती है. ट्रेन के आते ही वो ट्रेन में चढ़ जाती है. इसक बाद वो ट्रेन का कोना कोना दिखाती है. पहले वो कॉमन कंपार्टमेंट में जाती है. जिसकी लग्जरी और आरामदायक चेयर देखकर ही पैसेंजर्स का मन खुश हो जाएगा. ट्रेन की बड़ी बड़ी ग्लास विंडो से बाहर का नजारा आसानी से देखा जा सके. इसलिए रोटेशन वाली चेयर लगाई गई हैं. ट्रेन में कुछ प्राइवेट केबिन्स भी हैं. जहां बहुत आराम से मीटिंग की जा सकती हैं. वीडियो में कंटेंट क्रिएटर ने बताया कि इस केबिन में पर पर्सन किराया 5 हजार रु. तक है. इसके बाद वो रेस्टोरेंट कार्ट में जाती है जहां, खाना, ड्रिंक्स और लिमिटेड एडिशन कुकीज भी मिलती हैं. वीडियो के आखिर में कंटेंट क्रिएटर ट्रेन का बड़ा और स्पेशियस वॉशरूम भी दिखाती है.

देखें Video:

This train in Japan is next level



???? legends_of_nature

pic.twitter.com/Aqoof8t6v8