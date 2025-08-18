विज्ञापन
जंगल में मां की ममता, शावकों को नहलाते हुए पहरा देती दिखी बाघिन, देखें दिल छू लेने वाला नजारा

एक दुर्लभ वीडियो में बाघिन अपने शावकों को पानी में नहलाते हुए उनकी निगरानी करती नजर आई. यह खूबसूरत पल सोशल मीडिया पर लोगों को खूब भा रहा है.

रिटायर्ड IFS अधिकारी ने साझा किया अनोखा नज़ारा, इंटरनेट पर छा गया वीडियो

Tigress guarding cubs: जंगल की खूबसूरत दुनिया से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. रिटायर्ड भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 25 सेकंड का एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक बाघिन अपने छोटे-छोटे शावकों को पानी के कुंड में नहलाते हुए उनकी सुरक्षा करती दिख रही है.

मां की सतर्क निगाहें (tigress and cubs waterhole)

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, कैसे बाघिन अपने नन्हे बच्चों के साथ पानी में खेलते हुए भी पूरी चौकसी बरत रही है. शावक पानी में मस्ती कर रहे हैं और मां बाघिन अपनी नज़रें उन पर से हटने नहीं देती. यही वजह है कि सुशांत नंदा ने कैप्शन में लिखा, मां की आंखें कभी नहीं सोतीं. बाघिन शावकों की रखवाली करती है...जब वे खेलते हैं और पानी के गड्ढे में उनके शरीर को ठंडा करती है.

पानी और बाघ का रिश्ता (tigress viral video)

आमतौर पर बड़े बिल्लियों (Big Cats) में पानी से दूरी बनाने की आदत होती है, लेकिन बाघ एक अलग ही प्रजाति हैं. वे पानी से बेहद लगाव रखते हैं. पानी न सिर्फ उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बल्कि उन्हें परजीवी और कीट-पतंगों से भी राहत देता है. यह उन्हें ऊर्जा बचाने में भी मदद करता है, इसीलिए बाघों को जंगल का 'प्राकृतिक एयर कंडीशनर' भी कहा जाता है.

सोशल मीडिया पर बवाल ( cubs bathing in water)

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने इसे 'दिल को छू लेने वाला नजारा' कहा, तो किसी ने लिखा 'जंगल की असली खूबसूरती यही है.' कई वाइल्डलाइफ़ प्रेमियों ने इस वीडियो को 'विरले पलों की झलक' बताते हुए शेयर किया. इससे पहले भी सुशांत नंदा एक दुर्लभ दृश्य का वीडियो साझा कर चुके हैं, जिसमें क्लाउडेड लेपर्ड्स का परिवार कैमरे में कैद हुआ था. वह वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

