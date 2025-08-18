इंडिया का देसी तड़का...विदेशी मेहमान के दिल को भा गया गांव का सादा जीवन

US man Indian village video: अक्सर विदेशी भारत को केवल शहरों, मंदिरों या पर्यटन स्थलों से जोड़ते हैं, लेकिन इस बार एक अमेरिकी युवक ने गांव की गलियों और देसी जीवन में अपनी सबसे यादगार यादें बना लीं. अमेरिका के मशहूर कंटेंट क्रिएटर मार्विन आची (Marvin Achi) ने हाल ही में भारत के एक गांव का दौरा किया और इसे अपनी जिंदगी का Best Experience बताया.

चारपाई पर नींद और हैंडपंप का पानी (Marvin Achi India experience)

मार्विन ने इंस्टाग्राम पर कई वीडियोज साझा किए, जिनमें वे गांव की असली जिंदगी जीते नजर आए. कभी वो चारपाई पर चैन की नींद लेते दिखे, तो कभी हैंडपंप से पानी खींचते. उन्होंने लिखा कि, गांव में बिताया वक्त उन्हें सादगी और अपनापन का एहसास कराता है.

शिवानी कुमारी संग देसी खाना (American in Indian village)

एक वीडियो में मार्विन, बिग बॉस OTT फेम और सोशल मीडिया क्रिएटर शिवानी कुमारी के साथ बैठकर देसी खाना खाते नजर आए. उन्होंने गांव के घरों में बने ताजे भोजन की तारीफ करते हुए कहा कि, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना था.

7.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ (Indian rural life viral video)

गांव की शांति और आत्मीयता से भरे इन वीडियोज़ ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. अब तक इन्हें 7.5 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कमेंट्स में लोग मार्विन की सादगी और भारत के प्रति उनके प्रेम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

भारत को कहा Best Country (Marvin Achi village trip)

वीडियो के अंत में मार्विन ने भारत के लिए लिखा, Thank you India, will miss you. See you soon at 10 million followers. Love you. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अगली बार वे मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों का अनुभव करना चाहते हैं.

