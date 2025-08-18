पटना जंक्शन पर टिकट क्लर्क का अजब रवैया, पैसेंजर बोला- टिकट नहीं बनाएंगे तो सफर कैसे करेंगे?

Patna Junction: बिहार की राजधानी पटना जंक्शन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. ट्रेन में सफर करने के लिए सबसे पहले टिकट खरीदना होता है, लेकिन अगर काउंटर पर बैठा क्लर्क ही टिकट देने से मना कर दे तो यात्री क्या करेगा? यही हुआ एक पैसेंजर के साथ, जिसने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

वीडियो में क्या दिखा? (Patna Junction viral video)

करीब 100 सेकंड के इस वायरल क्लिप में एक शख्स टिकट लेने के लिए काउंटर पर पहुंचता है, लेकिन वहां मौजूद टिकट क्लर्क नोट गिनने में व्यस्त रहता है और टिकट बनाने से मना कर देता है. जब पैसेंजर बार-बार वजह पूछता है तो क्लर्क कहता है, हम काम कर रहे हैं. इस पर यात्री जवाब देता है...हम लोग लाइन में लगकर आते हैं, गर्मी में खड़े रहते हैं और आप AC में बैठकर टिकट नहीं बनाएंगे? आपको टिकट बनाकर देना होगा, फिर भी क्लर्क टिकट नहीं बनाता और कहता है कि...जाइए सुपरवाइजर से बात कीजिए. इसके बाद दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है और पैसेंजर उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है.

इंटरनेट पर बहस (ticket clerk refuses ticket Patna)

इस वीडियो को X (ट्विटर) पर @imnsingh7123 ने शेयर किया और लिखा, पटना जंक्शन पर टिकट मनमर्जी से काटा जाता है. मन है तो देंगे, वरना नहीं. लाइन में लगकर गया और कहा कि टिकट नहीं बनाएंगे. इस पोस्ट को अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज, 11 हजार लाइक्स और 500 से अधिक कमेंट्स मिल चुके हैं.

DRM का जवाब और जनता का गुस्सा (Ticket Clerk Denied To Make Ticket)

मामला बढ़ता देख DRM दानापुर (@drmdnr) ने पोस्ट का रिप्लाई करते हुए लिखा, कृपया बेहतर सहायता के लिए अपना संपर्क नंबर साझा करें. हालांकि, यूजर्स इससे संतुष्ट नहीं हुए. कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा कि, ये खुलेआम टिकट से ज्यादा पैसे लेते हैं, हमसे भी ले चुके हैं. वहीं दूसरे ने कहा, शिकायत जरूर करिए, कार्रवाई होगी.

