खाने के पार्सल में मिला सूप से सना चूहा, देख लोगों का मिचलाया जी

सोचिए आप बड़े चाव से अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करें और डिब्बा खोलते ही उसमें कोई जिंदा जीव रेंगता दिखे. हांगकांग की एक महिला के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही खौफनाक वाकया हुआ. महिला ने हांग वांग स्ट्रीट स्थित वा जेर रेस्टोरेंट से राइस नूडल्स का एक सेट मील मंगवाया था. जैसे ही उसने दोपहर का खाना खाने के लिए पार्सल का ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं. गर्म नूडल्स और गाढ़े सॉस के बीच एक छोटा चूहा हिल-डुल रहा था. महिला ने बिना देर किए इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

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इंटरनेट पर मचा गदर

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) के मुताबिक, रेस्टोरेंट से मंगवाए गए खाने के डिब्बे में जिंदा चूहा मिला है. नूडल्स और सॉस के बीच चूहे का बच्चा रेंगता हुआ नजर आया. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई और लोग रेस्टोरेंट की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे. पीड़ित कस्टमर ने सूझबूझ दिखाते हुए खाने का डिब्बा संभाले रखा और तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन (Department of Food and Environmental Sanitation) में शिकायत दर्ज करा दी. शिकायत मिलते ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है.

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रेस्टोरेंट मालिक ने दी सफाई

अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और रेस्टोरेंट के परिसर में कई जगह काफी गंदगी पाई. अधिकारियों के मुताबिक, रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. विभाग का कहना है कि, ये चूहा खाना बनाते वक्त गिरा या पैकिंग के दौरान, इसकी बारीक जांच की जा रही है. मामला तूल पकड़ते ही रेस्टोरेंट के मालिक ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि, 'उनकी दुकान को शुरू हुए अभी एक साल ही हुआ है और आज तक ऐसी शिकायत कभी नहीं आई. इस इलाके के आसपास चूहे जरूर दिखते हैं, लेकिन वे हर महीने अलग से साफ-सफाई कराते हैं.' रेस्टोरेंट मालिक ने कहा कि, 'वो कस्टरमर से मिलकर सच जानना चाहते हैं.' फिलहाल रेस्टोरेंट को एक दिन के लिए पूरी तरह बंद करके बड़े पैमाने पर सफाई और कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है.

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