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मेटा स्मार्ट ग्लासेस की कीमत सुनकर उड़े मां के होश, रिएक्शन हुआ वायरल, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

इंटरनेट पर एक बेटे और उसकी मां का बेहद प्यारा वीडियो छाया हुआ है. बेटे ने जब अपनी मां से अपने नए मेटा स्मार्ट ग्लासेस की कीमत का अंदाजा लगाने को कहा, तो मां की मासूमियत और उनके मजेदार रिएक्शन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया.

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मेटा स्मार्ट ग्लासेस की कीमत सुनकर उड़े मां के होश, रिएक्शन हुआ वायरल, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
200 रुपये का चश्मा निकला 50 हजार का! बेटे के खुलासे पर चौंकी देसी मम्मी, रिएक्शन हुआ वायरल
ekbillekabaap

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जो चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वाकया इंस्टाग्राम यूजर बीकास मीणा (Bikas Meena) ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने अपनी मां के साथ एक सिंपल सा गेसिंग गेम खेला, जहां उन्हें अपने मेटा स्मार्ट ग्लासेस की कीमत का अंदाजा लगाना था. मां ने शुरुआत में बेहद मासूमियत से कहा कि, 'ये चश्मा शायद 200 या 250 रुपये का होगा.' बेटे के बार-बार दाम बढ़ाने को कहने पर मां 1500, 2000 और फिर 3000 रुपये तक पहुंचीं, लेकिन असल कीमत जानने के बाद मां का रिएक्शन देखने लायक था.

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मां को लगा 200 रुपये का चश्मा है, सच्चाई जान उड़ गए होश

कीमत का खुलासा करने से पहले बेटे ने मजाकिया अंदाज में मां से पूछा कि, 'सच सुनकर कहीं उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा.' मां ने भी पूरे भरोसे के साथ कहा कि, 'कुछ नहीं होगा, तुम बस कीमत बताओ.' जैसे ही बेटे ने बताया कि, 'ये चश्मा 50 हजार रुपये का है', मां का रिएक्शन देखने लायक था. उन्हें अपनी आंखों और कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और उनका मुंह खुला का खुला रह गया.

कैमरे में रिकॉर्ड हुआ क्यूट मोमेंट

ये बातचीत तब और भी मजेदार हो गई जब बेटे ने मां को बताया कि, 'ये चश्मा कोई सिंपल सा चश्मा नहीं है बल्कि इसमें वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है.' मां ने चश्मे को ध्यान से देखा और उसमें जल रही छोटी सी लाइट को नोटिस किया. उन्होंने बताया कि, 'वो सोच ही रही थीं कि ये चश्मा रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा है.' उनके इस सहज और प्यारे अंदाज को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में उनकी मासूमियत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ये वीडियो 'ekbillekabaap' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. 

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