नागिन एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का वीडियो वायरल, भजन संध्या में खो बैठी सुध-बुध, हालत देख हैरान रह गए लोग

बॉलीवुड और छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सुधा किसी भजन संध्या में शामिल होती नजर आ रही हैं. इस कार्यक्रम में शामिल होना तो आम सी बात थी लेकिन यहां सुधा के साथ जो हुआ वह सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर रहा है. दरअसल भजन और भक्तिमय माहौल के बीच सुधा चंद्रन उसी शक्ति में रम गईं और कुछ समय के लिए सुध-बुध गंवा बैठीं. उन्हें देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां पर आर्टिस्ट को मां काली के अवतार में परफॉर्म करते देख खुद सुधा में भी इस तरह की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी. सोशल मीडिया यूजर्स भी सुधा को देखकर हैरान ही रह गए. वहां मौजूद लोगों ने उन्हें सम्भालने की कोशिश की तो सुधा ने उन्हें दांत से काटती नजर आ रही हैं.

सुधा चंद्रन का वायरल वीडियो

वीडियो में आप देखेंगे कि सुधा उस हॉल में इधर-उधर कूदती नजर आ रही हैं. वह अपने इमोशन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थीं. उन्होंने लाल और सफेद साड़ी पहनी थी, साथ ही माथे पर एक लाल चुनरी बंधी थी जिस पर 'जय माता दी' लिखा था. जैसे-जैसे भजन चलता रहा एक्ट्रेस भावुक होती नजर आईं. उनके एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे. आप वीडियो में देखेंगे कि कुछ दूसरे लोग उन्हें पकड़ने और उन्हें सम्भालने में मदद करने के लिए आगे आए. सुधा एक ऐसे आदमी का हाथ काटती हुई नजर आ रही हैं जो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था.

सोशल मीडिया यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

कई इंटरनेट यूजर्स ने सोचा कि एक्ट्रेस को क्या हुआ और क्लिप्स पर अलग-अलग तरह के कमेंट किए. कई यूजर्स ने इस हालत में एक्ट्रेस के लिए सहानुभूति दिखाने की बात कही. एक ने कहा, "वह इमोशनली परेशान लग रही हैं, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रही हैं. हमें उन पर हंसना नहीं चाहिए." दूसरे ने कहा, "पहले, उनका नाम गूगल करें; वह कौन हैं, फिर बुरे कमेंट्स करें. वह उन लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो उन्हें जानते हैं. वह एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं. एक एक्सीडेंट के बाद, उन्होंने अपना एक पैर खो दिया; फिर भी, वह कई टीवी शोज में नजर आईं, और जिन्होंने उनकी एक्टिंग स्किल्स देखी हैं, वे सबसे अच्छे से जानते हैं. जैसा कि वह इस वीडियो में व्यवहार कर रही हैं, उन पर भक्ति की भावना हावी हो गई है, जहां उन्हें तब तक पता नहीं चला होगा कि वह क्या कर रही हैं."

