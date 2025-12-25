आज किस हाल में है लाहौर की हीरामंडी, पाकिस्तानी शख्स ने बताया- आज क्यों लगे हैं हर गेट पर ताले

लाहौर की मशहूर हीरामंडी, जो कभी रंगीन रौनक और तमाशों के लिए मशहूर थी, आज वो जगह पूरी तरह से वीरान हो चुकी है. नवंबर 2025 की ताज़ा वीडियो में दिख रहा है कि यहां के लगभग सभी प्रमुख जगह और कोठों पर ताले लगे हैं, जिन गलियों में कभी भीड़ और शोरगुल होता था, वहां अब सन्नाटा पसरा है. वीडियो में शख्स बता रहा है कि यहां सारे अड्डे तबाह हो चुके हैं, ताले लगे हैं, यह सब कुछ उजड़ गया है.

चहल-पहल वाली जगह एकदम वीरान

इस जगह पर कभी सिगरेट और फूल बेचने वालों की दुकानें थीं, आज वह सब खत्म हो चुका है. वीडियो में मशहूर अमरू चौक भी दिखाया गया है, जो कभी चहल-पहल से गुलजार रहा था. आज उसी चौक पर हर जगह ताले लगे हैं और कभी गुलजार रहने वाली गलियां एकदम वीरान पड़ी है. मशहूर अमरू चौक... लेकिन हर जगह ताले लगे हैं. हीरामंडी का यह दृश्य सिर्फ एक बाज़ार की कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी के वक्त के साथ धुंधले होने की भी है.

ये भी पढ़ें : जब हजारों मील दूर बेटे के ऑफिस पहुंचे मां-बाप, बेटे के वीडियो में दिखीं दुनिया की सबसे बड़ी खुशी

हर शाम सजती थी महफिलें

अब हीरामंडी में सारे दफ़्तर हैं या कोठे बंद हो चुके हैं, कोई रौनक नहीं है यहां पर. कभी संगीत, डांस और शायरी की महफ़िलों से गूंजने वाली हीरामंडी आज इतिहास के पन्नों में सिमटती जा रही है. यहां पर ताले लगे दरवाज़े इस बात का सबूत हैं कि समय कैसे एक युग को बदल देता है. बीतते वक्त साथ कुछ कहानियां इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए छप जाती है, जिनका जिक्र किताब के पन्ने पलटने पर ही होता है.

ये भी पढ़ें : समुद्र ने उगले 150 साल पुराने गहरे राज, ब्रिटेन के तट पर बिखरे मिले सैकड़ों विक्टोरियन जूते

हीरामंडी किसलिए फेमस

हीरामंडी को लोग भले ही अलग तरह पहचानते हैं लेकिन इसी जगह का सच ऐसा भी है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए. यहां रहने वाली महिलाएं एक समय में अपनी कला, व्यवहार और आजाद ख्याली के लिए जानी जाती थीं. ये क्लासिकल डांसर और सिंगर, राजपरिवारों का मनोरंजन करती थीं. देश के सबसे अहम दौर में इन महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.