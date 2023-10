देखें कैसे बनती है क्रिकेट की बॉल, Video देख बोले लोग- बड़ी मेहनत लगती है

यहां देखें वीडियो

आपने लेदर की गेंद तो देखी ही होंगी, जिनका इस्तेमाल फ्रोफेशनल क्रिकेट में किया जाता है. वायरल हो रहा यह वीडियो उत्तर प्रदेश की एक फैक्ट्री का बताया जा रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचों में इस्तेमाल होने वाली गेंदें बनाते दिखाया जा रहा है. वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले एक लाल रंग की चमड़े (Which leather is used in cricket balls) की चादर को मछली के शेप में काटा जाता है, फिर गेंद के बाहरी खोल को आधा सिलने के बाद, दो खोलों के बीच में गोंद लगाकर रबर फिट कर दी जाती है, जिसे मशीन की मदद से गोल आकार दिया जाता है. इसके बाद गेंद के अंदर कोई सख्त गोल चीज डालकर (What is inside leather ball) दोनों खोलों को साथ में सिल दिया जाता है. वीडियो के आखिर में आप देखेंगे कि गेंद को शाइन दिया जा रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को @yummybites_kt नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें क्रिकेट की बॉल (Cricket Ball) को बनाते दिखाया गया है. यूं तो इस गेंद को बनाना काफी मुश्किल होता है. 4 दिन पहले शेयर किए इस वीडियो को अब तक 2.9 मिलियन लोग लाइक कर चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन (cricket ball banane ka tarika) दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'क्रिकेट (cricket ball kaise banti hai) खेलना ग्रेट नहीं है, जो लोग क्रिकेट के लिए बैट और बॉल बनाते हैं, वो ग्रेट हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इन कारीगरों के अंदर कमाल का हुनर है.'