क्रिकेट के मैदान पर ड्रामा, डेड बॉल या रनआउट? अंपायर भी हो गया कंफ्यूज, फैसले पर फूट पड़ा हंसी का फव्वारा

Viral Cricket Video 2025: क्रिकेट में आपने कई अजीबो-गरीब रनआउट देखे होंगे, लेकिन जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो शायद सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन भरा और मजेदार है. इस वीडियो ने फैंस को हैरान भी कर दिया है और हंसने पर मजबूर भी. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बल्लेबाज ने बॉल खेली और रन लेने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अंपायर ने 'डेड बॉल' का इशारा कर दिया. बल्लेबाज रन के लिए दौड़ता रहा और फील्डर ने स्टंप्स भी उड़ा दिए.

अब सबसे बड़ा सवाल- आउट हुआ या नहीं? (umpire mistake viral video)

वीडियो में यह स्पष्ट नहीं है कि अंपायर ने किस वक्त डेड बॉल का इशारा किया. इस कन्फ्यूजन के कारण फील्डर्स, बल्लेबाज और खुद अंपायर (funniest cricket umpire decision) भी असमंजस में नजर आते हैं. यह पूरा मामला (trending cricket moment) इतना फनी था कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर जमकर मीम्स और फनी कमेंट्स की बौछार कर दी. किसी ने इसे 'क्रिकेट का सबसे कंफ्यूजिंग आउट' बताया, तो किसी ने लिखा 'लगता है अंपायर खुद भी कंफ्यूज हो गया था.'

यहां देखें वीडियो

OUT or NOT OUT 🤔 pic.twitter.com/PFNL3ZYDXg