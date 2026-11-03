पासपोर्ट को पत्नी ने बना दिया फोन डायरी, रिन्यु कराने पहुंचे शख्स को लगा झटका, 7 साल पुराना वीडियो फिर वायरल

VIRAL VIDEO: कल्पना कीजिए कि आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने दफ्तर पहुंचे. आपका नंबर आया, आपने पासपोर्ट अफसर को थमाया और उसने जैसे ही पन्ने खोले, उसके होश उड़ गए. इंटरनेट पर केरल का ऐसा ही दिलचस्प किस्सा सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मलयालम भाषा में अपने पिता का पुराना भारतीय पासपोर्ट दिखा रहा है. अमूमन लोग पासपोर्ट को अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने में संभाल कर रखते हैं, लेकिन इस घर में कहानी बिल्कुल उलटी थी. यहां माताजी ने इस सरकारी दस्तावेज को घर की रफ डायरी और राशन के हिसाब-किताब की कॉपी समझ लिया. बता दें कि ये वीडियो 7 साल पुराना है और फिर वायरल हो रहा है.

पासपोर्ट सेवा केंद्र हैरान रह जाए, ऐसा है हिसाब

वीडियो में शख्स सिर पकड़कर हंसते हुए कह रहा है, "हे भगवान. ऐसा किसी के साथ न हो. यह पिताजी का पासपोर्ट है और यह हमारी माताजी का कारनामा. पासपोर्ट के पन्नों पर जो लिखा है, उसे देखकर अच्छे-अच्छे अधिकारी भी चकरा जाएं. मां ने खाली पन्नों पर रिश्तेदारों और कामगारों के फोन नंबर लिख डाले हैं. अखबार वाले 'राजू पतरम' से लेकर 'अम्बिली दीदी' तक, सबका नाम-पता इसी पासपोर्ट में दर्ज है. हद तो तब हो गई जब पिछले पन्नों पर घरेलू खर्चों का पाई-पाई का हिसाब लिखा मिला. जैसे: 'बिंदु को दिए ₹2,000, शादी के शगुन के ₹1,000, दवाई के ₹500 और तेल के ₹500. यहां तक कि सरकारी राशन की दुकान (मावेली स्टोर), पेट्रोल का खर्च और कमेटी (चिट फंड) के पैसों का ब्यौरा भी इसी पासपोर्ट पर दर्ज है.

इंटरनेट पर आई कमेंट्स की बाढ़

इस वीडियो पर लोग दिल खोलकर मजे ले रहे हैं. किसी ने लिखा कि "लगता है अम्मा ने इसे सचमुच रफ नोटबुक समझ लिया," तो किसी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, "उन्होंने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है, बिल्कुल पुराने जमाने की पॉकेट डायरी की तरह." एक यूजर ने तो मजाकिया लहजे में इसे 'अर्थ सेविंग' यानी कागज बचाकर धरती बचाने का अनोखा तरीका बता दिया. हालांकि, कुछ समझदार लोगों ने साफ किया कि इस वीडियो का किसी सरकारी दफ्तर या पासपोर्ट अधिकारी से सीधा लेना-देना नहीं है. यह तो एक परिवार का आपसी मजाक है, जिसमें वे पुरानी हो चुकी समय-सीमा पार (Expired) पासपोर्ट पर मां की इस मासूमियत और देसी जुगाड़ को देखकर हंस रहे हैं.



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