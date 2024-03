लुंगी-शर्ट पहने लड़कों की इस टोली ने माइकल जैक्सन के गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके, लूट ली महफिल

यहां देखें वीडियो

'किंग ऑफ पॉप' कहलाने वाले माइकल जैक्सन को गुजरे भले ही 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनकी दीवानगी आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है. हाल ही में केरल ब्वॉयज की एक ऐसी परफॉर्मेंस लोगों का दिल जीत रही है. लुंगी और शर्ट पहने ये लड़के दिल खोलकर मस्ती से बेहतरीन अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं.

लड़कों की इस टोली का नाम 74xmanavalans बताया जा रहा है, जिनका वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. वीडियो देख चुके लोग इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, लंबे समय के बाद कोई ऐसा डांस वीडियो दिखा है जो वाकई मजेदार है. दूसरे यूजर ने लिखा, लुंगी में उनका डांस और भी अधिक अच्छा लग रहा है.

