जन्नत है जन्नत...छोटी बच्ची ने पंजाबी में बड़े स्टाइल में की कश्मीर की तारीफ, लोग बोले- Kashmir की ब्रैंड एंबेसडर है

सोशल मीडिया पर एक छोटी पंजाबी बच्ची (Little Punjabi girl) का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में बच्ची कश्मीर (Kashmir) की तारीफ कर कर रही है, लोगों को बच्ची के तारीफ करने का अंदाज़ इतना पसंद आ रहा है कि लोगों को बच्ची का ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है और लोग बच्ची पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. लाल ड्रेस पहने हुए, डल झील में शिकारे की सवारी के दौरान कश्मीर का जिक्र करते हुए बच्ची बेहद क्यूट लग रही थी.

वायरल वीडियो की शुरुआत बच्ची के पिता के उससे पूछने से होती है कि वह कहां है. वह कहती है, “कश्मीर,” जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, वह पंजाबी में कहती है कि क्योंकि जालंधर में बहुत गर्मी थी, इसलिए उसके पिता उसे कश्मीर ले गए, और इसे "ठंडी जगह" बताया.

बच्ची आगे कहती है कि कश्मीर में सुहावना और ठंडा दोनों मौसम है. वह कहती है, “पापा, यह कश्मीर नहीं है, यह जन्नत है जन्नत).” वीडियो के अंत में पीहू फ्लाइंग किस करती है और कहती है, "मुझे कश्मीर पसंद है."

देखें Video:

"Watch this adorable little girl marvel at the stunning beauty of #Kashmir! Her genuine admiration will warm your heart. pic.twitter.com/usFcFFHBXO