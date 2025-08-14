13वीं मंजिल की बालकनी से लटकते दिखे दो बच्चे, वीडियो देख थम गई लोगों की सांसें

13th floor dangerous stunt: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए. बताया जा रहा है कि यह घटना चीन के एक मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट की है, जहां दो छोटे बच्चे 13वीं मंजिल की बालकनी से खतरनाक तरीके से लटके नजर आ रहे हैं. यह नजारा इतना भयावह था कि जिसने भी देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए.

पुल-अप्स करते बच्चे को देख थम गईं सांसें (China balcony kids video)

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों बच्चे बालकनी की रेलिंग के बाहर लटके हुए हैं. इसी बीच, एक बच्चा अचानक पुल-अप्स करने लगता है. मानो वह किसी खेल का हिस्सा हो, लेकिन यह खेल मौत के मुंह तक ले जाने वाला था, क्योंकि 13वीं मंजिल से गिरना मतलब सीधे मौत को गले लगाना.

अंजाम अब भी रहस्य (bacche balcony se latke video)

वीडियो के अंत में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया या नहीं. सोशल मीडिया यूजर्स दिल थामकर यही दुआ कर रहे हैं कि दोनों बच्चे सही-सलामत हों, लेकिन इस दृश्य ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

माता-पिता पर गुस्से से भरे कमेंट्स (kids pull-ups on balcony)

यह वीडियो किसी पड़ोसी ने रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम अकाउंट @nihaochongqing से शेयर किया. इसके बाद कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने बच्चों के माता-पिता को जमकर खरी-खोटी सुनाई. एक यूजर ने लिखा, इतने लापरवाह मां-बाप को जेल होनी चाहिए. दूसरे ने कहा, हे भगवान! यह देखकर पूरा शरीर कांप गया. एक और ने सवाल किया, बच्चे सेफ तो हैं न?

बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल (kids dangling from balcony)

इस घटना ने एक बार फिर ऊंची इमारतों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. महज कुछ पलों की लापरवाही मासूमों की जान ले सकती है. वीडियो ने जहां लोगों को डरा दिया, वहीं माता-पिता को सतर्क रहने का सख्त सबक भी दिया है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा