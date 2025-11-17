इस रोटी की कीमत सुन मिट जाएगी भूख, दुनिया की सबसे बड़ी चपाती, कीमत जान हिल जाएगा दिमाग

Biggest Chapati Video: कभी-कभी जिंदगी में हम इतनी मेहनत कर लेते हैं कि लगता है अब तो सब हो ही जाएगा, पर बिल्कुल आखिरी पल में कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है. केन्या के रेमंड काहुमा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाने का सपना लेकर निकले थे, लेकिन लौटे एक फटी हुई चपाती और ढेर सारे मजेदार कमेंट्स के साथ. काहुमा की 200 किलो चपाती दुनिया की सबसे बड़ी जरूर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, फिर भी उनकी कोशिश और जज्बा करोड़ों लोगों को मुस्कुराने का मौका दे गया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को raymondkahuma नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

ये भी पढ़ें:- वाह दीदी वाह...प्रिंटिंग मशीन से ही बना डाली रोटी, वीडियो देख लोग बोले- बंदी में टैलेंट कूट-कूट कर भरा है

लाखों रुपये खर्च, 4 दिन की मेहनत..फिर भी सपना अधूरा (Viral Chapati Video)

युगांडा मूल के कंटेंट क्रिएटर रेमंड काहुमा कोई छोटे खिलाड़ी नहीं हैं. दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से उनके नाम हैं.

2022 में दुनिया का सबसे बड़ा एग रोल (204.6 किलो).

2023 में 3 चपातियां सबसे तेज (3 मिनट 10 सेकंड).

इस बार उनका टारगेट था 200 किलो की चपाती, ताकि भारत के शेफ का 145 किलो वाला रिकॉर्ड टूट सके.

काहुमा और उनकी टीम ने 4 दिन की तैयारी में 1,190,937 केन्याई शिलिंग (करीब ₹8.16 लाख) झोंक दिए.

ये भी पढ़ें:- बहू हमारी रजनीकांत...ससुराल में एक साथ ढेर सारी रोटियां बनाने के लिए दुल्हन ने लगाया तगड़ा जुगाड़

किन-किन चीजों की पड़ी जरुरत (Kenya Food Record Attempt)

विशाल तवा...2 मीटर का.

स्पेशल चूल्हा.

20 लकड़ी के फ्लिप पैडल.

औजारों का मेटल फ्रेम.

चार बोरी कोयला.

वाह! सुनकर लगता है गिनीज की टीम आकर अभी ट्रॉफी पकड़ा देगी.

ये भी पढ़ें:- शख्स ने एक ही समय पर कढ़ाई में बना डाली रोटी और सब्जी, टेक्निक देख लोग बोले- भाई ने तो कढ़ाई में ही कर डाला बंटवारा

और फिर आया 'फ्लिप मोमेंट' जहां सपने ने करवट ली और…फट गया (Kenya Chapati Record)

सब कुछ फिल्मी अंदाज में सेट था. आटा तवे पर फैल चुका था, गर्मी सही थी, टीम तैयार थी, लेकिन असली खेल था चपाती पलटना, जैसे ही उन्होंने 20 लकड़ी के पैडल लगाकर उसे उठाना शुरू किया…चपाती इधर-उधर से फटने लगी. टीम ने कोशिश की बचाने की, लेकिन 200 किलो की चपाती भीगी बिल्ली की तरह टूटते हुए बिखर गई. रिकॉर्ड खत्म..मेहनत खराब और पैसा भी…खैर, वो तो वीडियो के वायरल होने से शायद कुछ रिकवर हो रहा होगा.

ये भी पढ़ें:- रोटी छीनकर लंगूर ने उड़ाई दावत, रोता-बिलखता रह गया बच्चा, बेटे को बचाने के बजाए Reel बनाते रहे पापा

इंटरनेट पर कोहराम, लोग बोले- भाई, सस्पेंस तो हॉलीवुड जैसा था (Kenya Viral Story)

वीडियो को 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग काहुमा की मेहनत की तारीफ भी कर रहे हैं और खूब हंस भी रहे हैं. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'इतनी बड़ी चपाती बेली नहीं जाती भाई…फट ही जाएगी.' दूसरे ने मजाक में लिखा, 'ये चपाती नहीं, थ्रिलर मूवी का प्लॉट था.'

ये भी पढ़ें:- पैदा होते ही इस बच्चे का नाम गिनीज बुक में हुआ दर्ज, पहली बार देखकर डॉक्टर भी रह गए थे हक्के बक्के