इस रोटी की कीमत सुन मिट जाएगी भूख, दुनिया की सबसे बड़ी चपाती, कीमत जान हिल जाएगा दिमाग

Biggest Chapati: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रोटी की चर्चा जोरों पर है. ये कोई ऐसी वैसी रोटी नहीं, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बताया जा रहा है, जिसे केन्या में एक शख्स ने टीम बनाकर बनाने की कोशिश की थी.

Read Time: 3 mins
Biggest Chapati Video: कभी-कभी जिंदगी में हम इतनी मेहनत कर लेते हैं कि लगता है अब तो सब हो ही जाएगा, पर बिल्कुल आखिरी पल में कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है. केन्या के रेमंड काहुमा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाने का सपना लेकर निकले थे, लेकिन लौटे एक फटी हुई चपाती और ढेर सारे मजेदार कमेंट्स के साथ. काहुमा की 200 किलो चपाती दुनिया की सबसे बड़ी जरूर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, फिर भी उनकी कोशिश और जज्बा करोड़ों लोगों को मुस्कुराने का मौका दे गया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को raymondkahuma नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

लाखों रुपये खर्च, 4 दिन की मेहनत..फिर भी सपना अधूरा (Viral Chapati Video)

  • युगांडा मूल के कंटेंट क्रिएटर रेमंड काहुमा कोई छोटे खिलाड़ी नहीं हैं. दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से उनके नाम हैं. 
  • 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा एग रोल (204.6 किलो).
  • 2023 में 3 चपातियां सबसे तेज (3 मिनट 10 सेकंड).
  • इस बार उनका टारगेट था 200 किलो की चपाती, ताकि भारत के शेफ का 145 किलो वाला रिकॉर्ड टूट सके.
  • काहुमा और उनकी टीम ने 4 दिन की तैयारी में 1,190,937 केन्याई शिलिंग (करीब ₹8.16 लाख) झोंक दिए.

किन-किन चीजों की पड़ी जरुरत (Kenya Food Record Attempt)

  • विशाल तवा...2 मीटर का.
  • स्पेशल चूल्हा.
  • 20 लकड़ी के फ्लिप पैडल.
  • औजारों का मेटल फ्रेम.
  • चार बोरी कोयला.
  • वाह! सुनकर लगता है गिनीज की टीम आकर अभी ट्रॉफी पकड़ा देगी.

और फिर आया 'फ्लिप मोमेंट' जहां सपने ने करवट ली और…फट गया (Kenya Chapati Record)

सब कुछ फिल्मी अंदाज में सेट था. आटा तवे पर फैल चुका था, गर्मी सही थी, टीम तैयार थी, लेकिन असली खेल था चपाती पलटना, जैसे ही उन्होंने 20 लकड़ी के पैडल लगाकर उसे उठाना शुरू किया…चपाती इधर-उधर से फटने लगी. टीम ने कोशिश की बचाने की, लेकिन 200 किलो की चपाती भीगी बिल्ली की तरह टूटते हुए बिखर गई. रिकॉर्ड खत्म..मेहनत खराब और पैसा भी…खैर, वो तो वीडियो के वायरल होने से शायद कुछ रिकवर हो रहा होगा.

इंटरनेट पर कोहराम, लोग बोले- भाई, सस्पेंस तो हॉलीवुड जैसा था (Kenya Viral Story)

वीडियो को 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग काहुमा की मेहनत की तारीफ भी कर रहे हैं और खूब हंस भी रहे हैं. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'इतनी बड़ी चपाती बेली नहीं जाती भाई…फट ही जाएगी.' दूसरे ने मजाक में लिखा, 'ये चपाती नहीं, थ्रिलर मूवी का प्लॉट था.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

