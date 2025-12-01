समांथा की दूसरी शादी का एक्स पति नागा की दूसरी शादी से क्या है कनेक्शन? जानें क्या है सच

समांथा रूथ प्रभु ने सोमवार 1 दिसंबर को सुबह कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में लिंग भैरवी देवी के मंदिर में डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी की. इस शादी का समांथा के एक्स पति नागा चैतन्य की दूसरी शादी से एक कनेक्शन है. आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों की दूसरी शादी का आपस में क्या कनेक्शन है. सोचने वाले ये भी सोच सकते हैं कि शायद समांथा ने यह सब सोच समझकर ही किया होगा. दरअसल समांथा ने अपने एक्स पति नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की पहली वेडिंग एनिवर्सरी से ठीक तीन दिन पहले शादी की. समांथा के एक्स-हस्बैंड नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद के मशहूर अन्नपूर्णा स्टूडियो में शोभिता से शादी की थी.

समांथा की वेडिंग पिक्स और राज निदिमोरू के साथ रिश्ता

सोमवार को समांथा ने अपनी छोटी सी शादी की सेरेमनी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इस छोटी सी सेरेमनी में करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए. तस्वीरों में कपल एक-दूसरे को अंगूठी पहनाते और रस्में निभाते हुए दिख रहे हैं. आखिरी तस्वीर में समांथा और राज निदिमोरू कैमरे के लिए अपनी बेस्ट स्माइल दिखाते नजर आ रहे हैं.

तस्वीरें शेयर करते हुए, सामंथा ने कैप्शन में बस शादी की तारीख लिखी: "1.12.2025". सामंथा और राज निदिमोरू के रिश्ते की अफवाहें तब शुरू हुईं जब सामंथा रूथ प्रभु ने इस साल (1 फरवरी) अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वर्ल्ड पिकलबॉल लीग मैच की कई तस्वीरें शेयर कीं. सामंथा पिकलबॉल टीम चेन्नई सुपर चैंप्स की मालिक हैं.

पिछले कुछ महीनों में, राज निदिमोरू अक्सर सामंथा के कैरोसेल पोस्ट में दिखे हैं. सिटाडेल के अलावा, सामंथा और राज ने अमेजन प्राइम ओरिजिनल 'द फैमिली मैन' के दूसरे सीजन में साथ काम किया था.

नागा चैतन्य ने पिछले साल शोभिता से शादी की थी

नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने 8 अगस्त को सगाई की थी. शोभिता और नागा चैतन्य की शादी से पहले की रस्में नवंबर के आखिर में हुईं. सबसे पहले, उन्होंने मंगलास्नान और हल्दी की रस्म की, उसके बाद पेली कुथुरु (ब्राइडल शावर जैसा) रस्म हुई.

4 दिसंबर को अपनी ग्रैंड शादी के बाद, नागा चैतन्य के पिता, नागार्जुन ने नए शादीशुदा जोड़े की पहली ऑफिशियल तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा, "शोभिता और चाय को एक साथ इस खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत करते देखना मेरे लिए एक खास और इमोशनल पल रहा है. मेरे प्यारे चाय को बधाई, और परिवार में आपका स्वागत है, प्यारी शोभिता—आप पहले ही हमारी जिंदगी में बहुत खुशियां ला चुकी हैं."

Watching Sobhita and Chay begin this beautiful chapter together has been a special and emotional moment for me. 🌸💫 Congratulations to my beloved Chay, and welcome to the family dear Sobhita—you've already brought so much happiness into our lives. 💐



This celebration holds… pic.twitter.com/oBy83Q9qNm — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) December 4, 2024

उन्होंने आगे कहा, "यह सेलिब्रेशन और भी गहरा मतलब रखता है क्योंकि यह ANR गारू की मूर्ति के आशीर्वाद से हो रहा है, जिसे उनके सौवें साल के मौके पर लगाया गया है. ऐसा लगता है जैसे उनका प्यार और गाइडेंस इस सफर के हर कदम पर हमारे साथ है. मैं आज हम पर बरसी अनगिनत दुआओं के लिए शुक्रगुजार हूं."

सामंथा और नागा चैतन्य ने 2021 में अपने तलाक की अनाउंसमेंट की. उनकी शादी को चार साल हो गए थे. राज निदिमोरू 2022 में अपनी पहली पत्नी श्यामली डे से अलग हो गए.