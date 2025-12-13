अक्षय खन्ना संग अपने रिश्ते पर विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता खन्ना ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- उसकी मां बनने की कोशिश नहीं की

फिल्म धुरंधर को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया के बाद अभिनेता अक्षय खन्ना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उनके पिता और दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना से जुड़े पुराने इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. अब इस चर्चा के बीच विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी और अक्षय खन्ना की सौतेली मां कविता खन्ना ने पहली बार अक्षय के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है. जर्नलिस्ट लवीना टंडन के यूट्यूब चैनल Loveena Tandon Productions को दिए इंटरव्यू में कविता खन्ना ने कहा कि उन्होंने कभी अक्षय खन्ना की मां बनने की कोशिश नहीं की.

क्या कहा कविता खन्ना ने?

उनके मुताबिक, अक्षय के पास पहले से ही एक बहुत अच्छी मां थीं और उन्होंने हमेशा उस रिश्ते का सम्मान किया. कविता ने यह भी कहा कि उनका और विनोद खन्ना का रिश्ता प्यार और आध्यात्मिक जुड़ाव पर आधारित था और वे दोनों एक-दूसरे के साथ पूरी तरह तालमेल में थे.

विनोद खन्ना क्यों गए ओशो के आश्रम

कविता खन्ना ने विनोद खन्ना के संन्यास लेने के फैसले पर भी बात की. उन्होंने बताया कि अपनी मां के निधन के बाद विनोद खन्ना जीवन को लेकर गहरे सवालों से जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ओशो के आश्रम जाने का फैसला किया. कविता के अनुसार, विनोद खन्ना किसी राजनीतिक करियर की योजना में नहीं थे और उनकी मौत से पहले कई काम अधूरे रह गए थे.

अक्षय खन्ना का पुराना इंटरव्यू

इससे पहले अक्षय खन्ना भी अपने पिता के संन्यास लेने के फैसले पर बात कर चुके हैं. एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि संन्यास का मतलब सिर्फ परिवार छोड़ना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को त्याग देना होता है. पांच साल की उम्र में वह इस फैसले को समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब उन्हें एहसास है कि किसी इंसान के भीतर बहुत गहरा बदलाव होना जरूरी है, तभी वह ऐसा कदम उठाता है.

विनोद खन्ना वापस क्यों लौटे परिवार के पास?

अक्षय खन्ना ने यह भी कहा था कि उनके पिता परिवार के पास इसलिए लौटे क्योंकि ओशो का कम्यून खत्म हो गया था. उनके मुताबिक, अगर ऐसा न हुआ होता तो शायद विनोद खन्ना वापस नहीं आते. बता दें कि विनोद खन्ना ने 1982 में अमेरिका के ओरेगन स्थित ओशो आश्रम में संन्यास लिया था और 1985 में भारत लौटकर फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया. उनका निधन साल 2017 में हुआ था.