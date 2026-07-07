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कभी लिया कटहल की कॉफी का स्वाद? कचरे में फेंके जाने वाले बीजों से खड़ा किया बिजनेस, टर्नओवर उड़ा देगा होश!

Business From Waste: केरल की जामी साजी ने कटहल के उन बीजों को एक नई पहचान दी है, जिन्हें हम अक्सर कूड़ा समझकर फेंक देते हैं. आज उनकी यह अनोखी कैफीन-मुक्त कॉफी न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है, बल्कि उनके स्टार्टअप को करोड़ों के मुकाम पर भी ले आई है.

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कभी लिया कटहल की कॉफी का स्वाद? कचरे में फेंके जाने वाले बीजों से खड़ा किया बिजनेस, टर्नओवर उड़ा देगा होश!
कूड़ेदान से करोड़ों का टर्नओवर: जामी साजी की सक्सेस स्टोरी ने स्टार्टअप जगत में मचाया धमाल
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Jackfruit seed coffee: क्या आपने कभी सोचा है कि कटहल काटते समय निकलने वाले बीज किसी के लिए करोड़ों का जरिया बन सकते हैं? वायनाड की रहने वाली जामी साजी (Jamee Saji) ने इस नामुमकिन से दिखने वाले विचार को सच कर दिखाया है. वे सालों से फेंके जाने वाले कटहल के बीजों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें प्रोसेस कर एक लाजवाब कॉफी तैयार करती हैं. यह कॉफी न केवल स्वाद में पारंपरिक कॉफी जैसी है, बल्कि इसमें कैफीन की मात्रा जीरो होती है. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए यह एक वरदान साबित हो रही है. जामी की इस मेहनत ने उन्हें एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित कर दिया है.

कचरे से कमाई का मॉडल (Waste to wealth business model)

जामी का यह सफर घर की छोटी सी रसोई से शुरू हुआ था. उन्होंने खुद बीजों को सुखाना और रोस्ट करना सीखा. जब उन्होंने अपना यह यूनिक प्रोडक्ट सोशल मीडिया पर साझा किया, तो लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. आज उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरे भारत से ऑर्डर आ रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस से स्थानीय किसानों को भी बड़ा फायदा हो रहा है. जो बीज पहले बेकार चले जाते थे, अब वे उनके लिए अतिरिक्त आय का साधन बन गए हैं.

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नवाचार और उम्मीद की किरण (Innovation and source of inspiration)

जामी साजी की सफलता की राह आसान नहीं थी. मार्केटिंग और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन जैसी कई चुनौतियां उनके सामने आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनका ब्रांड पैन इंडिया लेवल पर छाने की तैयारी कर रहा है. यह बिजनेस हमें सिखाता है कि बड़े निवेश से ज्यादा एक सही आइडिया और जुनून की जरूरत होती है. उनकी इस पहल ने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि कई महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के रास्ते भी खोले हैं.

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