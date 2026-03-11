जब किसी ने मदद नहीं की, तब सेना का जवान बना सहारा! मथुरा जंक्शन पर फंसी लड़की की ऐसे हुई मदद - देखें Video

देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ आम लोगों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहने वाली भारतीय सेना की एक और मिसाल सोशल मीडिया पर देखने को मिली है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक सेना के जवान ने रेलवे स्टेशन पर परेशान महिला की मदद की. यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर Roop ने शेयर किया है. उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय की है जब वह होली के बाद ब्रज से दिल्ली लौट रही थीं.

फोन की बैटरी खत्म, बढ़ी परेशानी

रूप के मुताबिक, वह मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर थीं और उनकी ट्रेन रात 8:45 बजे दिल्ली के लिए थी. उसी समय उनके फोन की बैटरी सिर्फ 2 प्रतिशत रह गई थी. उन्होंने बताया कि होली के दौरान उनका पावर बैंक पानी में गिर गया था, इसलिए वह काम नहीं कर रहा था. रूप को सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन चार्ज करना था ताकि वह अपने माता-पिता को लाइव लोकेशन भेज सकें.

कई जगह मांगी मदद, किसी ने नहीं की सहायता

रूप ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद तीन अलग-अलग स्टॉल पर फोन चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से उन्हें मना कर दिया गया. समय कम था और वेटिंग रूम भी काफी दूर था, इसलिए उनकी चिंता बढ़ने लगी. तभी प्लेटफॉर्म 6 के पास खड़ी एक सैन्य ट्रेन पर उनकी नजर पड़ी.

देखें Video:

सेना के जवान ने की मदद

रूप ने देखा कि वहां खड़े एक भारतीय सेना के जवान अपना फोन चार्ज कर रहे थे. उन्होंने उनसे विनती की कि क्या वह सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना फोन चार्ज कर सकती हैं. रूप के अनुसार, जवान ने बिना एक पल सोचे अपना फोन हटाया और उन्हें अपना पावर बैंक दे दिया, ताकि वह फोन चार्ज कर सकें. उन्होंने कहा कि जब किसी ने उनकी मदद नहीं की, तब सेना के जवान ने बिना किसी झिझक के मदद की.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

रूप ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उस जवान को धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा कि शायद वह सैनिक उन्हें याद न करते हों, लेकिन वह इस मदद को कभी नहीं भूलेंगी. यह वीडियो अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई लोगों ने कमेंट कर सेना के जवान की तारीफ की और कहा कि यह घटना दिखाती है कि सैनिक सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर आम लोगों की मदद भी करते हैं.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

