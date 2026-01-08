पहले लव और फिर अरेंज मैरिज, दोनों बीवियों संग रहता है खुश, मुंबई के सिक्योरिटी गार्ड की हैरान करने वाली कहानी

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूट्यूबर एक शख्स की बेहद अनोखी और दिलचस्प लव स्टोरी बता रहा है. इस शख्स का नाम अमरजीत है, जो मुंबई में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है. अमरजीत की कहानी इसलिए चर्चा में है, क्योंकि उसने दो शादियां की हैं और फिलहाल अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रह रहा है.

लव मैरिज और छुपाया गया सच

अमरजीत ने अपनी पहली शादी प्रिया नाम की लड़की से लव मैरिज की थी. हालांकि, इस शादी की जानकारी उसने अपने परिवार वालों को नहीं दी. दोनों चुपचाप शादी करके साथ रहने लगे, लेकिन पारिवारिक दबाव और हालात ने आगे चलकर अमरजीत को मुश्किल में डाल दिया.

देखें Video:

माता-पिता की खुशी के लिए दूसरी शादी

परिवार वालों की इच्छा और मजबूरी के चलते अमरजीत को दूसरी शादी करनी पड़ी. इस बार उसकी शादी कुसुम नाम की लड़की से अरेंज मैरिज के जरिए हुई. उस वक्त तक कुसुम को अमरजीत की पहली शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. शादी के बाद काफी समय तक अमरजीत ने दोनों पत्नियों से सच्चाई छुपाकर रखी. वह अलग-अलग बहाने बनाकर दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता रहा. लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छुप नहीं पाता.

जब सामने आया सच, फिर बदली कहानी

धीरे-धीरे दोनों पत्नियों को एक-दूसरे के बारे में पता चल गया. यह मोड़ कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है. जहां आमतौर पर ऐसे मामलों में विवाद और टूटन देखने को मिलती है, वहीं अमरजीत की कहानी ने अलग ही दिशा ले ली. सच्चाई सामने आने के बाद हालात बिगड़ने के बजाय संभल गए. आज अमरजीत अपनी दोनों पत्नियों प्रिया और कुसुम के साथ एक ही घर में रह रहा है. वीडियो में दावा किया गया है कि तीनों के बीच आपसी समझ और तालमेल है और वे शांति से अपना जीवन जी रहे हैं.

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल

इस पूरी कहानी को इंस्टाग्राम पर @chalte_phirte098 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं, अमरजीत की पूरी लव स्टोरी यूट्यूब चैनल पर विस्तार से दिखाई गई है, जिसका लिंक भी वीडियो के साथ शेयर किया गया है. वीडियो देखने वाले लोग इस अनोखी कहानी को लेकर हैरानी और जिज्ञासा दोनों जता रहे हैं.

