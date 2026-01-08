पाकिस्तान नहीं, भारत में इस जगह है धुरंधर के रहमान डकैत का आलीशान घर! शूटिंग के लिए देनी पड़ती है इतनी कीमत

5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुई फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. दमदार कहानी और मजबूत अभिनय के चलते फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है. जहां एक ओर रणवीर सिंह ने हम्ज़ा अली मज़ारी उर्फ जसकीरत सिंह रंगी के किरदार से दर्शकों का ध्यान खींचा, वहीं अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया रहमान डकैत का रोल सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है.

भारत में फिल्माया गया रहमान डकैत का घर

फिल्म की कहानी भले ही पाकिस्तान में सेट दिखाई गई हो, लेकिन इसकी ज्यादातर शूटिंग भारत में ही हुई है. पंजाब और चंडीगढ़ में फिल्म के कई अहम सीन शूट किए गए. खास तौर पर कराची के ल्यारी इलाके में दिखाया गया रहमान डकैत का भव्य घर असल में अमृतसर की ऐतिहासिक ‘लाल कोठी' है.

लाल कोठी: इतिहास और भव्यता का संगम

लाल कोठी अपनी विंटेज वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि यह लोकेशन फिल्म की कहानी को और भी प्रभावशाली बना देती है। दर्शकों को जो हवेली पाकिस्तान की लगती है, वह असल में भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है.

दो दिन चला धुरंधर का शूट

लाल कोठी के केयरटेकर दीपक यादव ने बताया कि धुरंधर की शूटिंग यहां दो दिनों तक चली थी. इस दौरान अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, सौम्या टंडन समेत पूरी टीम मौजूद थी. उन्होंने बताया कि फिल्म शूटिंग के लिए इस ऐतिहासिक इमारत का 50,000 रुपये प्रतिदिन शुल्क लिया जाता है. यह कोठी किसी निजी व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है.

देखें Video:

कई बड़ी फिल्मों की रही है पसंदीदा लोकेशन

दीपक यादव के अनुसार, लाल कोठी में पहले भी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. ऋषि कपूर और रेखा की फिल्म सदियां समेत कई प्रोजेक्ट यहां फिल्माए गए हैं. पिछले साल संजय दत्त, अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह भी यहां शूटिंग के लिए आए थे. इसके अलावा सनी देओल अपने बेटे करण देओल के साथ भी इस लोकेशन पर आ चुके हैं.

इंस्टाग्राम वीडियो ने खोला राज

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में इस लोकेशन का खुलासा किया गया, जिसके कैप्शन में बताया गया कि धुरंधर में दिखाया गया रहमान डकैत का इलाका असल में ल्यारी नहीं है. इस वीडियो पर फिल्म की सेट डेकोरेटर सिल्की पंडित ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि रहमान डकैत के लिए इस घर को सजाना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी.

सोशल मीडिया पर मिल रही जमकर तारीफ

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कई यूज़र्स ने सेट डिजाइन की जमकर तारीफ की. कुछ लोगों ने कहा कि यह इमारत अपने निर्माण के समय कितनी शानदार रही होगी, तो कुछ ने पूरी सेट डिजाइन टीम के काम को काबिल-ए-तारीफ बताया.

असल ज़िंदगी का खौफनाक किरदार

फिल्म में अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया रहमान डकैत एक वास्तविक पाकिस्तानी गैंगस्टर था. फिल्म के मुताबिक, वही शख्स 26/11 मुंबई हमलों के आतंकियों को हथियार और विस्फोटक मुहैया कराने में शामिल था. उसे पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी चौधरी असलम ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था, जिनका किरदार फिल्म में संजय दत्त ने निभाया है.

