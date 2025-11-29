बेवफा बीवी और 5 बच्चों का बंटवारा... रिश्तों के टूटने की ये कहानी आपको हिला देगी

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां अपने 5 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई. वहीं कुछ महीनों बाद जब महिला प्रेमी के साथ गांव लौटी तो पति के साथ बच्चों का बंटवारा कर लिया. बच्चों के बंटवारे की घटना अब इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. पूरा मामला ललितपुर के थाना पाली क्षेत्र का है. जहां एक मां अपने 5 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई थी. वहीं महिला जब प्रेमी के साथ गांव लौटी और उसके ही घर रहने लगी तो पति वहां पहुंच गया और बच्चों को पालने को लेकर झगड़ा करने लगा. जिसके बाद बच्चों का ही बंटवारा कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला

मामले की जानकारी देते हुए बच्चों की दादी बेनी बाई ने बताया कि, उनकी बहु पुष्पा एक महीने पहले ससुराल से बिना बताए अपने मायके चली गई थी. लेकिन जब खोजबीन की गई तो कुछ पता नहीं चला. लेकिन एक महीने बाद वह गांव के ही एक युवक के साथ लौटी और उसके घर में रहने लगी. उसने अपने पति के साथ और ससुराल में रहने से मना कर दिया. जब बात थाने तक पहुंची तो मां और प्रेमी ने बच्चों का बंटवारा कर लिया. पुष्पा का कहना है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था. उसे फांसी लगाने की कोशिश करता था. जिससे प्रताड़ित होकर उसने यह कदम उठाया. पुष्पा का कहना है कि वो अपने प्रेमी के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती है.

मां ने अपने पास रखे तीन बच्चे

बंटवारे के तहत मां पुष्पा ने दुधमुंहे बच्चे और दो बेटियों को अपने पास रखा है. जबकि अपने दो बच्चों को पति के पास छोड़ दिया है. यह बंटवारा थाने में बैठकर किया गया. इस मामले पर प्रेमी कमलेश का कहना है कि उसकी प्रेमिका पुष्पा अपने पति के साथ खुश नहीं थी. वह पुष्पा की मर्जी के बाद ही उसे अपने साथ रख रहा है. कमलेश ने कहा वहां तीनों बच्चों का पालन पोषण करेगा और उनका ख्याल रखने को तैयार है.

5 मासूम बच्चे पहले मां से बिछड़े, फिर एक दूसरे से बिछड़े गए. लेकिन बच्चों का एक दूसरे के प्रति प्यार कोई अलग नहीं कर सका. बंटवारे के बाद मां के पास गई दोनों लड़कियां उन्हें छोड़कर, पिता के पास रह रहे अपने भाइयों के पास आ गई. तहसील पाली में पहली बार हुए मासूम बच्चों के बंटवारे की यह घटना पूरे इलाके में अब चर्चा का विषय बनी हुई है.

रिपोर्टर- ब्रजेश पंथ