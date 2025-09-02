विज्ञापन
विशेष लिंक

OMG! गुरुग्राम में मिनी ट्रक में बैठकर ऑफिस जाते दिखे लोग, जलभराव से सड़कों का बुरा हाल, चौंकाने वाला Video

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है और यूजर्स अधिकारियों की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि वे इसे कभी ठीक नहीं कर पाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
OMG! गुरुग्राम में मिनी ट्रक में बैठकर ऑफिस जाते दिखे लोग, जलभराव से सड़कों का बुरा हाल, चौंकाने वाला Video
OMG! गुरुग्राम में मिनी ट्रक पर चढ़ कर ऑफिस जाते दिखे लोग

एक वीडियो में एक मिनी ट्रक, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर माल ढुलाई के लिए किया जाता है, गुरुग्राम (Gurugram) में जलभराव के बीच ऑफिस जाने वालों को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है. गुरुग्राम भारत के प्रमुख कॉर्पोरेट केंद्रों में से एक है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है और यूजर्स अधिकारियों की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि वे "इसे कभी ठीक नहीं कर पाएंगे".

पंजाबी विच गल कर... दादी अम्मा ने AI से कर दी ऐसी डिमांड, सुन हो गई बोलती बंद, मजेदार बातचीत ने जीता दिल

वीडियो यहां देखें:

गुरुग्राम में बारिश के दौरान अक्सर जलभराव की समस्या होती है, जिससे यातायात बाधित होता है. ऐसे में यह मिनी ट्रक ट्रांसपोर्ट का वैकल्पिक साधन बना हुआ है, जिससे लोग ऑफिस जाते दिख रहे हैं. हालांकि इसने यूजर्स को नाराज कर दिया है क्योंकि वे इसका स्थायी समाधान मांग रहे हैं.

वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा है, "सभी हीरो कैप नहीं पहनते; कुछ पोर्टर चलाते हैं." वीडियो में कॉर्पोरेट कर्मचारी ट्रक में चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो फिर पानी से भरी सड़कों से होकर गुजरता है. वीडियो में शहर की कुछ प्रमुख सड़कों और चौराहों पर जलभराव देखा जा सकता है, जैसे सोहना रोड, NH8 और सेक्टर 29-30 क्रॉसिंग.

लड़की ने 2 साल में ही छोड़ दी बैंक की सरकारी नौकरी, Video शेयर कर बताई ये बड़ी वजह

फूटा लोगों का गुस्सा

एक यूज़र ने लिखा, "इस स्थिति को देखकर दया आती है जहां आम आदमी के लिए कुछ नहीं है...और हम मवेशियों की तरह हैं." एक अन्य ने लिखा, "यह दुखद है. गुरुग्राम में हमें जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है, वह बेहद दुखद है. सरकार को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है और लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि गुरुग्राम की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता."

एक तीसरे यूज़र ने लिखा, "दुर्भाग्य से गुरुग्राम इसे कभी भी, पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएगा. साहिबी नदी के एक हिस्से को छोड़कर आस-पास कोई नदी या बड़ा जलाशय नहीं है. मुंबई ने समुद्र में पानी पहुंचाने के लिए ज़मीन के नीचे बड़ी-बड़ी मोटरें लगा दीं, फिर भी सब गड़बड़ है."

यह भी पढ़ें: प्रोफेसर साहब ने स्टेज पर किया 'मुकाबला' गाने पर धमाकेदार डांस, नाचते हुए ऐसे उतारा जूता, फैन हो गए लोग

अगरबत्ती की मां और आंखों का भाई कौन है? लड़की के अटपटों सवालों ने घुमाया सिर, वायरल Video पर व्यूज 8 करोड़

सूंड से पानी उछाल-उछालकर नदी में नहा रहे थे हाथी, पास खड़े होकर देख रहा था केयरटेकर, दिल जीत लेगा प्यारा Video

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Roads Waterlogged In Gurugram, Gurugram Waterlogging
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com