एक ही दिन में करीब 1 लाख रुपये की कमाई! भारतीय महिला ने बताया अमेरिका में मेहंदी आर्टिस्ट कितना कमा लेते हैं?

सात समंदर पार अपनी संस्कृति और कला को ले जाकर पहचान बनाना हमेशा से गर्व की बात रही है. अक्सर लोग सोचते हैं कि विदेश जाकर सिर्फ आईटी या बड़े बिजनेस में ही मोटी कमाई होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ट्रेडिशनल आर्ट के दम पर वहां अपनी धाक जमा रहे हैं. दरअसल, अमेरिका में रह रही प्रियंका जैन नाम की भारतीय महिला ने सोशल मीडिया पर बताया कि, वहां एक मेहंदी आर्टिस्ट के रूप में कितनी तगड़ी कमाई और इज्जत मिलती है. लाखों की इस कमाई और मिलने वाले सम्मान की ये कहानी इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई है. सोशल मीडिया पर लोग इसे बार-बार लूप में देख रहे हैं.

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सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मेहंदी आर्टिस्ट बनने का सफर

अमेरिका में रहने वाली भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रियंका जैन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट (priyancka.jaiin) से शेयर किए वीडियो में अपनी कमाई का सच बयां किया है. प्रियंका बताती हैं कि, वो पेशे से इंजीनियर होने के बावजूद अमेरिका में मेहंदी लगाती हैं. वो वहां 100 डॉलर यानी करीब 9 से 10 हजार रुपये प्रति घंटे चार्ज करती हैं. अगर किसी दुल्हन को 10 घंटे मेहंदी लगानी हो, तो एक ही दिन में करीब 1 लाख रुपये की कमाई हो सकती है.

पैसों से बढ़कर है काम को मिलने वाला सम्मान

ग्लासडोर (Glassdoor) और सैलरी डॉट कॉम (Salary.com) जैसी वेबसाइट्स के आंकड़े भी बताते हैं कि, अमेरिका में एक हेन्ना (मेहंदी) आर्टिस्ट सालाना 57 लाख रुपये तक कमा सकता है. प्रियंका कहती हैं कि, 'कमाई से भी ज्यादा खास बात वहां मिलने वाली रिस्पेक्ट है. भारत में कई बार आर्टिस्ट को वो दर्जा नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका में लोग कला की बेहद कद्र करते हैं.'

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