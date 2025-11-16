धुआं-धुआं कर देंगे दुश्मन मुल्क अगर…खौला फौजी का खून, एक सुर में बयां कर दिया दिल का हाल

Deshbhakti Viral Video: देश में लगातार हो रहे धमाकों ने माहौल को जितना डरा दिया है, उतना ही लोगों के अंदर गुस्सा और बेचैनी भी बढ़ा दी है. ऐसे समय में सोशल मीडिया पर एक फौजी का वीडियो सामने आया, लेकिन यह कोई साधारण वीडियो नहीं...इसमें एक जवान अपने सुरों के जरिए वो बात कह रहा है, जो शायद हर भारतीय के दिल में दबकर बैठी है. उसकी आवाज में दर्द भी है, चेतावनी भी और एक सैनिक का वो जज्बा भी, जो देश के लिए सबकुछ दांव पर लगाने को तैयार है.

जवान का Viral Song (Fauji Song Viral)

वीडियो में जवान बड़ी सादगी से लेकिन आग भरे अंदाज में कहता है, 'हमने प्यार दिखाया है, गुस्सा नहीं…जरूरत पड़ी तो दुश्मन के मुल्क को धुएं में उड़ा देंगे. बस दो घंटे की मंजूरी भर चाहिए.' उसके चेहरे पर हाल के धमाकों का दर्द साफ नजर आता है. दिल्ली का धमाका हो या कश्मीर में हुआ विस्फोट...हर सैनिक के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है...अब बहुत हो गया.

बैक-टू-बैक धमाकों के बाद देश में उबाल (Army Jawan Viral Video)

दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में हुए दो बड़े धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और लोग बेचैन. ऐसे में इस वायरल वीडियो ने लोगों के अंदर दो चीजें भर दीं...एक तरफ दर्द, दूसरी तरफ देशभक्ति का तूफान.

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह बयां किया प्यार (Army Warning Song)

वीडियो आते ही कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई. किसी ने लिखा, 'यही हैं हमारे असली हीरो.' किसी ने कहा, 'दुश्मनों के लिए साफ संदेश...इंडियन आर्मी को हल्के में मत लो.' लोग जवान की आवाज की तारीफ करते नहीं थक रहे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं.

