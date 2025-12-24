Morning Habits: रोज सुबह करें बाबा रामदेव के बताए ये 5 प्राणायाम, पूरे दिन रहेगी एनर्जी, शरीर हो जाएगा फिट

5 Morning Pranayam: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में खुद को फिट और तनाव मुक्त रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इसके लिए कुछ लोग आजकल बाजार से महंगे-महंगे सप्लीमेंट्स लेने लगे हैं लेकिन इनके साइड इफेक्ट होने का खतरा भी बहुत ही ज्यादा रहता है. ऐसे में हेल्दी लाइफ जीने के लिए रोज सुबह प्राणायाम करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है. आज हम आपको बाबा रामदेव के बताए हुए 5 प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें रोज सुबह करने से बॉडी फिट रहेगी और पूरे दिन एनर्जेटिक भी महसूस होगा.

1. कपालभाति प्राणायाम

खुद को फिट रखने के लिए आप रोजाना सुबह उठकर कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं. इसे करना बहुत ही ज्यादा आसान है. इस प्राणायाम को करने के लिए आप पालथी मारकर बैठें और आंखें बंद रखें. इसके बाद गहरी सांस लें और नाक से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें. रोजाना आधे घंटे से एक घंटे तक कपालभाति करने से आपका शरीर फिट रह सकता है.

भागदौड़ भरे जीवन में आजकल स्ट्रेस और तनाव लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ता है. ऐसे में आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए रोज सुबह अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर सकते हैं. इससे थकान दूर होती है और मानसिक शांति का एहसास होता है. साथ ही स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने के लिए भी यह काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. बता दें, इस प्राणायाम करना भी बहुत ज्यादा आसान है. इसमें एक नाक से सांस लेकर दूसरी से छोड़ते हैं.

बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए रोज सुबह भस्त्रिका प्राणायाम करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें काफी जोर लगाकर सांस अंदर-बाहर करनी होती है. इससे फेफड़ों से सभी प्रकार के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं. साथ ही आलस दूर होकर एनर्जी महसूस होती है.

रोज सुबह आप उज्जायी प्राणायाम भी कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने अनुसार सबसे आरामदायक पोजिशन में बैठ जाएं. इसके बाद कमर को सीधा रखकर आंखों को बंद कर दें. फिर बॉडी को ढीला छोड़ें और सांस लेते हुए गले से हल्की 'घर्र' जैसी आवाज निकालें. इसके बाद सांस छोड़ते हुए भी गले से हल्की 'घर्र' की आवाज बनाए रखें. इससे शरीर फिट रहता है और दिमाग तेज होता है.

बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, मजबूत इम्यूनिटी और एनर्जी के लिए रोज सुबह भ्रामरी प्राणायाम काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें गहरी सांस लेकर मुंह बंद रखकर मधुमक्खी जैसी "हम्म्म्म" की आवाज निकालनी होती है. रोज इस प्राणायाम को करने से आप अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.