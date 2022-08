टीम इंडिया की जीत पर 'आंटी' ने काटा बवाल, स्टेडियम में ही लगाने लगीं ठुमके पे ठुमके

टीम इंडिया की जीत के बाद नहीं रहा 'आंटी' की खुशी का ठिकाना, स्टेडियम में लगाए जबरदस्त ठुमके

Viral Video Of Ind Vs Pak Match: टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 मैच (Ind Vs Pak T20 Match) बीते रविवार दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया (Team India) ने पाकिस्तान (Pakistan) को 5 विकेट से हराकर जीत का परचम लहरा दिया. पाकिस्तान की हार और टीम इंडिया (Ind Vs Pak T20 Match) की जीत की खुशी में फैंस की भी खुशी का ठिकाना ना रहा, जिसका अंदाजा हाल ही में वायरल इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें एक 'आंटी' खुशी के मारे फूले नहीं समा रही हैं और इस दौरान वे स्टेडियम में ही जबरदस्त ठुमके लगाती नजर आ रही हैं.