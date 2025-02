Ind Vs Pakistan: टीम इंडिया ने जीता मैच, बधाई देने में जुटे सेलेब्स

Ind vs Pakistan भारत वर्सेज पाकिस्तान मैच फाइनली भारत की झोली में गिरा और टीम इंडिया ने अपनी धुंआधार पारी से मैच अपने नाम किया. इस जीत में हार्दिक पंड्या से लेकर शुबमन गिल, विराट कोहली समेत पूरी टीम की मेहनत शामिल है. कुछ लोग किसी पारी में हाईलाइट हो जाते हैं इसलिए हमने पंड्या, कोहली और गिल का नाम लिया, नहीं तो गेम तो पूरी टीम का ही होता है. फिलहाल भारत की जीत के साथ पूरे देश में जश्न का माहौल है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी यही जोश देखने को मिल रहा है. देशवासियों से लेकर सेलेब्स हर कोई टीम को इस जीत की बधाई दे रहा है.

केवल सोशल मीडिया ही नहीं वहां स्टेडियम में भी कई सितारे मौजूद थे. सोनम कपूर अपने पति आनंद आहुजा के साथ वहां मौजूद थीं. इसके अलावा उर्वशी रौतेला भी वहां नजर आईं. साउथ के स्टार चिरंजीवी भी इंडिया वर्सेज पाक मैच देखने के लिए दुबई पहुंचे हुए थे. कुल मिलाकर मुकाबला बहुत बड़ा था और टीम इंडिया जीत हासिल कर अपना दम दिखा दिया. मुकाबला चाहे जो भी हो टीम के लिए खास ही होता है लेकिन पाकिस्तान के साथ थोड़ी अलग फीलिंग्स जुड़ ही जाती हैं. ये बात केवल भारत ही नही पाकिस्तानी फैन्स पर भी लागू होती है. यही प्रेशर दोनों टीमों पर भी रहता है. ये एक ऐसा मैच होता है जिसमें पूरे देश की दुआएं अपनी टीम के 11 खिलाड़ियों के लिए होती हैं. हर किसी को लगता है कि बस बुरी नजर ना लगे और जीत हमारी हो. हमारे लिए दिन अच्छा रहा. दुआओं का असर रहा है और मैच का नतीजा हमारे फेवर में रहा.