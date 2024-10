बड़ा सैलरी ऑफर मिलने के बावजूद IIT स्टूडेंट ने ठुकरा दी यूट्यूबर की नौकरी, कहा- मैं नहीं चाहता कि...

बेंगलुरू के YouTuber इशान शर्मा, जिनके 1.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि जिस उम्मीदवार को वीडियो एडिटर की भूमिका की पेशकश की थी, उसने बेहतरीन सैलरी की पेशकश के बावजूद आखिरी समय में नौकरी छोड़ दी. X पर बात करते हुए, इशान ने इस IIT छात्र के भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें ऑफर ठुकरा दिया गया था.

छात्र ने दी ये वजह

लेटर में, उम्मीदवार ने नौकरी न करने का कारण बताया. छात्र ने लिखा, "मेन रीजन यह है कि मेरे जीवन के इस पड़ाव पर IIT कैंपस छोड़ना मेरे लिए सही विकल्प नहीं है. मैं यहां कम से कम एक या दो साल और पूरा करना चाहता हूं. यह मेरा अंतिम निर्णय है. यह नहीं बदलेगा." माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर पत्र का स्नैपशॉट साझा करते हुए, शर्मा ने अपने फ़ॉलोअर्स से सलाह मांगी कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए.

उन्होंने लिखा, "एक वीडियो एडिटर को काम पर रखने की कोशिश की. उसने ऑफर लेटर पर साइन किए और फिर मुझे यह ईमेल भेजा. मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है. अब मुझे क्या करना चाहिए?"

