IND VS PAK: क्या आपने सुना ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का थीम सॉन्ग, ANIRUDH RAVICHANDER की आवाज ने बना दिया माहौल

T20 World Cup Song: International Cricket Council यानी ICC ने ICC T20 World Cup 2026 के लिए अपने ऑफिशियल एंथम Feel the Thrill का हिंदी वर्जन रिलीज कर दिया है. इस हाई एनर्जी ट्रैक को मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर Anirudh Ravichander ने तैयार किया है. गाना आईसीसी के 'फील द थ्रिल' कैंपेन का हिस्सा है, जो टूर्नामेंट की रौनक और जोश को दुनिया भर के क्रिकेट फैंस तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है. धुन ऐसी कि कदम खुद-ब-खुद थिरकने लगें और लिरिक्स ऐसे जो दिल में हलचल पैदा कर दें.

टूर्नामेंट से पहले ही बना जश्न का माहौल (Building Excitement Before the Tournament)

ICC Men's T20 World Cup 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में होना है और इसी के साथ इस एंथम को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया गया. गाने की बीट्स में वही तड़प और जुनून है, जो T20 क्रिकेट की पहचान है. 'फील द थ्रिल' सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि क्रिकेट के जज्बे की आवाज है. ICC का मकसद है कि मैच शुरू होने से पहले ही फैंस के दिलों में बेसब्री और रोमांच भर जाए.

The sound of cricket just got louder! 🏏🔥

Presenting the Hindi version of the ICC Men's #T20WorldCup 2026 Official Event Song 🎶

Feel the Thrill. Because it's game on! pic.twitter.com/3JpgQ2gn5f — ICC (@ICC) February 14, 2026

क्यों खास है यह एंथम (Feel the Thrill Hindi version)

आज के डिजिटल दौर में किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए म्यूजिक कैंपेन बेहद अहम हो जाता है. यह एंथम ICC T20 World Cup 2026 की ब्रांड पहचान को मजबूत करता है और युवाओं से कनेक्ट बनाने का जरिया बनता है. अनिरुद्ध रविचंदर की पॉपुलैरिटी और ग्लोबल साउंड इस गाने को और भी खास बनाती है. 'फील द थ्रिल' का हिंदी वर्जन साफ दिखाता है कि ICC इस बार सिर्फ मैच नहीं, बल्कि पूरा जश्न पेश करने जा रहा है. क्रिकेट का असली मजा अब सुरों में भी महसूस होगा.

