India vs England: सेमिफाइनल से पहले गर्लफ्रेंड के साथ सिद्धीविनायक पहुंचे हार्दिक पंड्या, लिया बप्पा का आशीर्वाद

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक खास वजह से चर्चा में आ गए हैं. मैच को लेकर फैंस के बीच उत्साह तो बना ही हुआ है, लेकिन इस बीच हार्दिक का मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. खास बात ये रही कि इस दौरान उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी नजर आईं. मंदिर में दोनों ने साथ खड़े होकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया. वीडियो में कपल का शांत और सादगी भरा अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. यही वजह है कि दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं.

एक ही शॉल में दिखा कपल का खास अंदाज

मंदिर में दर्शन के दौरान हार्दिक और माहिका का अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों हाथ जोड़कर गणपति बप्पा के सामने सिर झुकाते नजर आते हैं. सबसे खास बात ये रही कि दोनों ने अपने गले में गोल्डन रंग की एक जैसी शॉल डाली हुई थी. दोनों का लुक काफी सिंपल और मैचिंग नजर आ रहा था. यही वजह है कि फैंस इस पल को काफी रोमांटिक भी बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि दोनों एक साथ बेहद प्यारे लग रहे हैं.

वर्ल्ड कप के बीच भी साथ नजर आती हैं माहिका

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी माहिका शर्मा कई बार हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते हुए नजर आई हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए एक मैच के दौरान भी दोनों का रोमांटिक अंदाज कैमरे में कैद हुआ था. उस समय हार्दिक मैदान से इशारों में माहिका से बात करते नजर आए थे. उस पल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और फैंस ने कपल को खूब प्यार दिया था.

रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चा

हार्दिक पांड्या की पर्सनल लाइफ भी पिछले कुछ समय से चर्चा में रही है. उन्होंने साल 2020 में स्वीडिश एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी, लेकिन 2024 में दोनों का तलाक हो गया. इस शादी से हार्दिक का एक बेटा भी है. तलाक के बाद हार्दिक का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा गया, लेकिन बाद में उनका नाम मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ सामने आया. दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को खुलकर जाहिर भी किया है और अक्सर एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.