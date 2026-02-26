India vs Zimbabwe Match on OTT: भारत के लिए जिम्बाब्वे के साथ करो या मरो का है मुकाबला, OTT पर यहां देखें कांटे की टक्कर

India vs Zimbabwe Match on OTT: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज में आज भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से है. यह मैच भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि साउथ अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद टीम को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए बड़ी जीत की जरूरत है. मैच गुरुवार, 26 फरवरी 2026 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चिपॉक) में खेला जाएगा. टॉस शाम 7 बजे के आसपास होगा और मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी. यह भारत और जिम्बाब्वे के बीच भारतीय धरती पर पहला टी20 इंटरनेशनल मैच है. चेन्नई की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, जिससे मैच रोमांचक हो सकता है.

भारत के लिए करो या मरो जैसी स्थिति

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ग्रुप 1 में नीचे है. नेट रन रेट भी कमजोर (-3.800) है. साउथ अफ्रीका से 76 रनों से हार के बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों जैसे तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और खुद कप्तान सूर्यकुमार पर सवाल उठ रहे हैं. टीम को बड़ा स्कोर बनाना और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी ताकि नेट रन रेट सुधरे और सेमीफाइनल का रास्ता बने.

कहां देखें महा मुकाबला

दूसरी ओर, जिम्बाब्वे की टीम सिकंदर रजा की अगुवाई में कमाल दिखा रही है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों को हराकर सबको चौंकाया है. उनके पास तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी (11 विकेट के साथ टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर) और स्पिनर जैसे रजा और रेयान बर्ल हैं. बल्लेबाजी में ब्रायन बेनेट अच्छी फॉर्म में हैं. जिम्बाब्वे भी सेमीफाइनल की उम्मीदें बनाए हुए है और वे भारत को कड़ी चुनौती दे सकते हैं. भारत में मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा - सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 (अंग्रेजी), सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 (हिंदी), और सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 (तमिल व तेलुगु). लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी.

